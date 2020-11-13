"مستقبل وطن" يطلق "انزل شارك"بالمحافظات لدعم مرشحيه في جولة الإعادة

أطلق حزب مستقبل وطن في عدد من المحافظات حملة بعنوان "انزل .. شارك"؛ لدعم مرشحي الحزب في جولة الاعادة بالمحافظات التي ستخوض الاعادة عن المرحلة الأولى المقررة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري.

ففي الإسكندرية عقد النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب في الإسكندرية، اجتماعا مع مرشحي الحزب بدائرة محرم بك، وهم محمد جبريل، ومحمود قاسم، في حضور المهندس محمد الخيال، أمين التنظيم بالإسكندرية، وأمناء الأقسام التي تقع في نطاق دائرة محرم بك الانتخابية.

وشدد الحضور على أهمية الالتزام الحزبي ودعم مرشحي الحزب بكل ماهو ممكن خلال جولة الإعادة، ووجه أمين الحزب بالمحافظة، أمناء الأقسام بعقد اجتماعات تنظيمية مستمرة للأمناء النوعيين بالأقسام والوحدات الحزبية والقواعد التنظيمية من أجل الاستعداد لجولة الإعادة ودعوة المواطنين للمشاركة فيها بقوة، فضلا عن تقديم الدعم والتأييد لمرشحي الحزب في نطاق أقسامهم.

وأشار أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إلى أهمية التكاتف في تلك المرحلة ودعم مرشحي الحزب في انتخابات الاعادة بمجلس النواب، فضلاً عن التوعية بأهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات، لاستكمال المؤسسات التشريعية والدستورية في مصر، بعد انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد ضيف الله أن الالتزام الحزبي خلال هذه المرحلة هو حجر الزاوية في أي كيان تنظيمي، وعمل منظم، مشيرًا إلى ان الحزب قادر على حشدد المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، ونسعى إلى توصيل رسالة بأن الحزب بقياداته وأعضائه يحمل هموم الوطن والمواطن في الشارع السكندري، وقادر على حشد مؤيديه.وفي الجيزة، عقدت غرفة عمليات الحزب بالمحافظة اجتماعاً مع هيئة مكتب أمانة الحزب بمركز العياط لدعم مرشحا الحزب بجولة الإعادة عن دائرة البدرشين والعياط عماد الدرجلي وحازم طه عويان، وشارك فى الاجتماع كل من النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، والنائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، أمين تنظيم الحزب بمحافظة الجيزة، وآخرين.

وقال النائب عادل ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، إن الاجتماع تناول كافة الخطوات التنسيقية اللازمة لدعم مرشحي الحزب بجولة الإعادة بدائرة البدرشين والعياط، مع العمل على تذليل أية صعوبات أمام الكوادر الحزبية بكل الأمانات التابعة لأمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة وتحديداً أمانتي البدرشين والعياط حيث تقام جولة الإعادة المقررة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري.

ومن جانبه، قال النائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن جميع النواب عن حزب مستقبل وطن سواء بمجلس الشيوخ أو مجلس النواب وكذلك كل الكوادر الحزبية بأمانات الحزب الفرعية الفرعية والنوعية يعملون على قلب رجل واحد دعماً للدولة المصرية فى خدمة المواطن المصري، في إطار استراتيجية الحزب الثابتة في التواجد المستمر بين صفوف المواطنين مُدركين احتياجاتهم ساعين بكل قوة لتلبية تلك الاحتياجات في ضوء الدور المجتمعي للحزب.