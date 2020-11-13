الحصاد الاسبوعي لأنشطة وزارة الزراعة (إنفوجراف)

اصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 12 ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 6 الى 12 نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

وأصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

واشار التقرير الى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، لمتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لشركة "ديمي" في مصر، وكذلك المخطط العام لمشروع تطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء، فضلا عن اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء، ووزراء الزراعة والتموين، ومحافظ الوادي الجديد، حيث تناول الاجتماع متابعة تطورات عدد من المشروعات التنموية في مجال الزراعة في محافظة الوادي الجديد.

وأشاد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الماضي بقرار دولة اليابان، بالسماح بدخول المنتجات الزراعية المصرية، وذلك فى إطار دعم علاقات التعاون المشتركة بين الدولتين، وأشار وزير الزراعة خلال الاجتماع، إلى جاهزية محافظات: الجيزة، الفيوم، الأقصر، والدقهلية لتطبيق منظومة كارت الفلاح، مؤكداً على أنه يتم تطبيق المنظومة بصورة جيدة جداً، لافتاً إلى استمرار الجهود لاستكمال المحافظات المتبقية.وأدلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بصوته في انتخابات مجلس النواب، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة ابن النفيس بمدينة نصر، حيث أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين العملية الانتخابية وبدور رجال الأمن في تأمين اللجان، ورجال القضاء لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وضمن الانشطة ايضا التي قام بها وزير الزراعة، خلال الاسبوع الماضي، تفقده والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عدد من المشروعات الزراعية ومنظومة تحديث الري الحقلي، بمركز الداخلة، حيث تم زيارة مشروعات الصوب الزراعية ومشروع إنتاج الحرير الطبيعي علي مساحة 50 فدان بقرية أسمنت بالداخلة.

وشدد وزير الزراعة، على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء بالاستعداد المسبق لأي موجة ثانية محتملة لتفشي فيروس كورونا المستجد مع دخول فصلي الخريف والشتاء، ومراجعة كافة الاجراءات والاستعدادات الخاصة بذلك، كما استقبل، "محمد الياس" السفير السوداني الجديد بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث آفاق التعاون الزراعي بين البلدين، حيث أكد على توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة اشكال الدعم للسودان الشقيق، في جميع المجالات، لاسيما قطاع قطاع الزراعة نظرا لخبرة مصر الكبيرة في هذا المجال، كذلك بحث، و اللواء محمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، خطوات الإسراع بتطوير مراكز تجميع الألبان تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، لتوفير منتجات البان بجودة عالية وغذاء صحي آمن يحافظ على صحة المواطنين.

‏وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، تكثيف الإشراف البيطري الكامل علي أسواق الماشية من خلال مديريات الطب البيطري بالمحافظات، فضلاً عن ترقيم وتسجيل الحيوانات المترددة علي الأسواق وكذلك تحصينها ومنع دخول أي حيوانات عليها أعراض ظاهرية لإصابات مرضية والتعامل البيطري معها، وكذلك الاشراف على تنظيف الاسواق وتطهيرها عقب نهاية يوم إنعقاده، كما أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ملخص بما تم من أنشطة خلال الأسبوع الماضي، حيث تم إصدار عدد (441) ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، كما تم الموافقة على تسجيل عدد (192) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 136 محلية، 56 مستورده، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية، كما تم إصدار عدد (8) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.

وعلى صعيد انشطة المراكز البحثية خلال هذا الاسبوع عُقدت دورة تدريبية حول متطلبات الايزو 2017:17025، شارك فيها 63 متدربا من 6 معاهد ومعامل بحثية بمركز البحوث الزراعية، وذلك تمهيدا لاعتماد معامل المركز، كما نظم المركز 3 مدارس حقلية لمحصول بنجر السكر في محافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية، بالاشتراك مع المعمل المركزي لبحوث الحشائش وبالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية.

وكرم مركز بحوث الصحراء 30 من الباحثين الفائزين بجوائز النشر العلمي الدولي، وذلك في اطار تشجيع الباحثين ومعاونيهم بمركز بحوث الصحراء علي الاهتمام بنشر بحوثهم في الدوريات العلمية العالمية ذات السمعة العالية وتشجيعا للمتميزين مما يعزز من مكانة وتصنيف المركز.