"كفر الشيخ" تكذب طالب الزراعة المصاب بالسرطان: لم ينتقل للمستوى الثالث

ردت جامعة كفر الشيخ، على ما تناولته جريدة" الوطن"، في عددها، اليوم الأربعاء، حول تقدم طالب بكلية الزراعة بشكوى من رفض وكيل الكلية استقبال زميل له لتسجيل الرغبات بديلاً عنه لإصابته بمرض السرطان.

وقالت الجامعة في ردها إنه بخصوص ماتناولته الجريدة من موضوع خاص بالطالب محمد فرج (شهرته ونيس) الطالب بالمستوى الثانى بالكلية وحالته الصحية تستوجب منا جميعا الدعاء بالشفاء العاجل متضمنا أن إدارة وأساتذة الكلية لم يساعدوه فى استكمال دراسته واختيار التخصص الذى يرغب فيه، وتم الرد على هذا المقال بنفس الجريدة متضمنا تعاطف إدارة الجامعة والكلية ومساندتها للطالب وتذليل العقبات لتحقيق رغباته واستكمال دراسته.

وأضاف البيان: "نود أن نوضح أن الطالب لم ينتقل بعد إلى المستوى الثالث الذي يستوجب توزيع أي من التخصصات العلمية وأنه مسجل غياب فى مقررين دراسيين بالفصل الدراسي الصيفي ومجموع ساعاته ٥٣ ساعة معتمدة وبالتالي مازال بالمستوى الثاني و ليس له الحق فى الانتقال إلى المستوى الثالث".

وأضافت الجامعة أنه لم يحن بعد، توزيعه على أحد التخصصات كما أنه لم يحضر أي من أقاربه للكلية لتوضيح الأمر أو لتحديد المطلوب ليكون مسئولا أمام إدارة الكلية عن اختيارات أو حالة الطالب، وأوضح البيان: " نحن جميعا داعمين له ونتمنى له الشفاء العاجل ومنتظرين عودته إلينا بالسلامة معافى بإذن الله ونلبى رغباته فى التخصص الذي يريده".

وأرسلت إدارة الكلية ما يفيد تعاطفها ومساندتها الكاملة للطالب محمد فرج على موقع الطلاب على الفيس بوك قبل نشر الموضوع بجريدة "الوطن" في ظل السياسة العامة لجامعة كفر الشيخ بالاهتمام بجميع الطلاب في ظل توجيهات الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمود فواز عميد الكلية.

ونشرت" الوطن" موضوعا بعنوان طالب مريض بالسرطان: "أملي في الحياة الدراسة وإدارة الكلية موقفتش جنبي"