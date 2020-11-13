لتجنب ارتفاع الفاتورة.. كيف تحصل على الدعم المادي لاستهلاك الكهرباء؟

مع زيادة أسعار الكهرباء، يحرص الكثير من المواطنين على توفير الكهرباء وترشيد الاستهلاك الخاص بهم، حتى لا يتفاجأوا في نهاية الشهر بارتفاع قيمة الفاتورة الخاصة بهم، أو نفاد كارت شحن العداد في أيام معدودة من شحن الكارت للعدادات مسبقة الدفع.

وتوفر وزارة الكهرباء دعما ماديا للشرائح المختلفة من استهلاك الكهرباء، والتي تعد بمثابة خصومات تتحدد وفق الشرائح، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، القدرات التي يتحدد على أساسها الشرائح المختلفة والفرق المالي بينهم، كالتالي:

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الاختلاف بين الشرائح المختلفة والذي يتحدد بقيمة 22 جنيها لكل كيلو وات، كما يتحدد الشرائح المختلفة وفق الاستهلاك الشهري، ويوجد فروقات في التنقل بين الشرائح والتي تتحدد بـ22 جنيهًا، وجاءت الشرائح كالتالي:

الشريحة الأولى: هي التي تستهلك من 0 وحتى 50 كيلو وات.

الشريحة الثانية: هي الشريحة التي تستخدم من 51 كيلو وحتى 100 كيلو وات، ويزيد استهلاكها عن الشريحة الأولى بقيمة 22 جنيها.

الشريحة الثالثة: هي الشريحة التي تستخدم من 101 وحتى 200 كيلو وات، وتزيد القيمة عن الشريحة الثانية بـ 22 جنيها.

الشريحة الرابعة: هي التي تستهلك من 201 وحتى 250 كيلو وات.

الشريحة الخامسة: هي الشريحة التي تستهلك من 251 وحتى 350 كبلو وات.

الشريحة السادسة: هي الشريحة التي تستهلك من 351 وحتى 1000 كيلو وات، وتكون تلك الشريحة خارج الدعم المادي.

الشريحة السابعة: يتخطى الاستخدام بها 1000 كيلو وات.

وتوجه وزارة الكهرباء توجيهاتها للمواطنين الراغبين في الحصول على الدعم المادي لاستخدام الكهرباء، بضرورة الترشيد في الاستهلاك لتجنب الانتقال للشرائح الأعلى.

طرق تقديم الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه لمقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- كما يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- أو من خلال إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.