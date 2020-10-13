تتحدد بالمساحة الكلية للأدوار.. تعرف على تكلفة توصيل الكهرباء للمنازل

يعد مرفق الكهرباء من المرافق الأساسية التي يسعى المواطنون إلى توصيلها للمنازل عند شراء أو بناء منزل جديد، ما يجعلهم يبحثون عن إجراءات التوصيل لمعرفة تكلفة توصيل الكهرباء للمنازل لأول مرة، ولكن هناك الكثيرين على غير علم بالفرق بين التكلفة الفعلية والتكلفة النمطية.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الفرق بين التكلفة الفعلية والتكلفة النمطية لتوصيل الكهرباء، وكيف يتم احتساب التكلفة، وفق الصفحة الرئيسية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

التكلفة النمطية لتوصيل التغذية الكهربية

- يقصد بالتكلفة النمطية لتوصيل التغذية الكهربائية نصيب الكيلو فولت أمبير من تكلفة التوصيل على الجهد المنخفض شاملة تكلفة كل مهمات شبكة الجهد المنخفض حتى مسافة 100 متر من مصدر التغذية، بالإضافة إلى أجور التركيب وضريبة القيمة المضافة.

- يتم حساب مقايسة توصيل التغذية الكهربائية للمنشآة السكنية بالتكلفة النمطية المقررة لكل "ك.ف.أ"، وذلك للمنشآت السكنية التي لا تزيد قدرتها التصميمية عن 500 ك.ف.أ، والتي لا تزيد المسافة بينها وبين أقرب نقطة تغذية في الشبكة القائمة للجهد المنخفض عن مائة متر.

التكلفة الفعلية لتوصيل التغذية الكهربائية

- يقصد بالتكلفة الفعلية لتوصيل التغذية الكهربائية، إجمالي قيمة توريد المهمات شاملة ضريبة القيمة المضافة +4%، من إجمالي قيمة توريد المهمات ومصاريف النقل والتخزين، بالإضافة إلى 3% من إجمالي قيمة المهمات مقابل مراجعة المواصفات والفحص والاختبار والإشراف الدوري على التنفيذ، بالإضافة إلى ضريبة قيمة مضافة من قيمة مقابل مراجعة المواصفات والفحص والاختبار والإشراف الدوري على التنفيذ.

وفي حالة زيادة القدرة التصميمية للمنشأة عن 500 ك.ف.أ، أو زيادة المسافة بين المنشأة السكنية بقدرة حتى 500 ك.ف.أ، وأقرب نقطة تغذية في الشبكة القائمة للجهد المنخفض عن 100 متر.

طريقة حساب تكلفة توصيل الكهرباء للمنازل

- يتحمل المواطن تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية، والتي تقدر بـ 450 جنيها لكل كيلو وات في الساعة من الأحمال المطلوبة للمنشأة، ويتم مراجعتها كل عامين طبقا لمتوسط نسبة التغير في أسعار المهمات وضريبة القيمة المضافة.

- يتم حساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية على أساس المساحة الكلية لعدد الأدوار المطلوب توصيل التغذية الكهربائية لها طبقا للرخصة والرسم الهندسي وموافقة الوحدة المحلية، على أن يقدم المواطن إقرارا بالتزامه بسداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية في حالة تعلية المنشأة السكنية بأدوار مرخص له بها.

- يتم إعداد مقايسات توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية بالتكلفة النمطية المقررة لكل كيلو وات في الساعة، وذلك للمنشآت السكنية التي لا تزيد قدرتها التصميمية على 500 كيلو وات، والتي لا تزيد المسافة بينها وبين أقرب نقطة تغذية في الشبكة القائمة للجهد المنخفض على مائة متر.

- في حالة زيادة القدرة التصميمية للمنشأة عن 500 كيلو وات، أو زيادة المسافة بين المنشأة السكنية بقدرة حتى 500 كيلو وات وأقرب نقطة تغذية في الشبكة القائمة للجهد المنخفض عن 100 متر، يتم حساب قيمة المقايسة بالتكلفة الفعلية.

- في حالة زيادة القدرة المركبة للمنشآت السكنية عن القدرة التصميمية، تتم المحاسبة عن فرق القدرة بالتكلفة النمطية المقررة لكل كيلو وات من الأحمال الزائدة.

- يحظر مطلقا عند إعداد المقايسة الجمع بين المحاسبة بالتكلفة النمطية المقررة والتكلفة الفعلية، كما يحظر تقاضي أي نسبة من قيمة المهمات تحت مسمى الإشراف على التنفيذ والفحص والاختبار في حالة قيام صاحب المنشأة بتنفيذ الشبكات الداخلية للمنشأة عن طريقه.