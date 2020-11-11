متحطش أكل سخن في التلاجة.. 10 طرق توفر أكثر من 25% من استهلاك الكهرباء

قدمت الكهرباء عدد من الارشادات والنصائح الواجب اتباعها، لخفض أكثر من 25 % من استهلاك الكهرباء، بالإضافة للتصرفات الواجب تجنبها لخفض قيمة الفاتورة.

وترصد "الوطن" طرق خفض لأكثر من 25% من استهلاك الكهرباء، النصائح المهمة التي يجب اتباعها لترشيد وتقليل الاستهلاك، وفقا لما حددته الشؤون التجارية لهندسة كهرباء قطاع السادات، التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

إرشادات الكهرباء لترشيد وخفض الاستهلاك الشهري

1ـ ضرورة التأكد من بطاقة كفاءة الطاقة الموجودة على أي جهاز كهربائي قبل الشراء، حيث تكون الأجهزة ذات المستوى الأخضر إعلى في الكفاءة وأقل استهلاكا للكهرباء.

2ـ فصل فيشة التليفزيون والريسيفر بعد الانتهاء، فهذه الخطوة تزيد من العمر الافتراضي للأجهزة، بالإضافة إلى توفير 8% من استهلاك التيار الكهربائي.

3ـ خفض الإضاءة بالمنزل قدر المستطاع، وعدم إشعال الأضواء بالأماكن غير المستخدمة في وقت واحد.

4ـ الحد من استخدام أجهزة التسخين كالغلاية الكهربائية والسخان والمكواة، حيث تعد تلك الأجهزة من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء.

5ـ محاولة الاعتماد على المراوح خلال الصيف حيث أن استهلاك المروحة يتراوح ما بين 80 إلى 85 وات فقط، على خلاف أجهزة التبريد الأخرى.

6ـ تجنب وضع الأطعمة ساخنة داخل الثلاجة، مع ضرورة التأكد من غلق الباب بإحكام، لتوفير استهلاك الطاقة والمحافظة على كفاءة الجهاز.

7ـ يفضل اللجوء إلى السخانات الشمسية أو الغاز بدلا من السخانات الكهربائية، لتقليل استهلاك الكهرباء .

8ـ فصل فيشة الشاحن عقب الانتهاء من الاستخدام، فهذه الخطوة من شأنها خفض استهلاك 5% من الكهرباء.

9ـ الاعتماد على اللمبات الليد في إضاءة المنزل، فهي من شأنها خفض حوالي 15% من الاستهلاك.

10ـ توزيع الكهرباء على أكثر من مفتاح، لكفاءة استهلاك الطاقة.

وأوضحت الشركة أن هناك بعض الأجهزة ثابتة في استهلاكها للكهرباء كالثلاجة والديب فريزر، ولكن هناك بعض الأجهزة التي يتغير استهلاكها وفقا لمدة وعدد مرات تشغيلها كالتليفزيون، المروحة، لمبات الإضاءة، والكمبيوتر والسخان، ولكن يكون لها معدل استهلاك متوسط على مدار شهور السنة.