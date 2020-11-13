11 خطوة لتقليل شريحة الكهرباء بالعداد "أبو كارت"

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء عن 11 خطوة يجب أن يتبعها المستهلك من مستخدمي عداد الكهرباء مسبق الدفع "أبو كارت"؛ لتقليل شريحة الكهرباء للعمل على توفير الرصيد، وتجنب الانتقال للشريحة الأعلى وتوفير الرصيد، وهي كالتالي:

1- يفضل شحن العداد في الأيام الأولى من الشهر؛ إذ يكون العداد في أول الشهر على الشريحة الأولى.

2- ينصح بتوفير الاستهلاك قدر المستطاع، في الأيام الأخيرة من الشهرح إذ يكون المستهلك على أعلى شريحة له.

3- يجب التأكد من ضبط الوقت والتاريخ في العداد عند شحن الكارت.

4- يجب تجنب التلاعب في غطاء العداد مسبق الدفع؛ لتجنب فصل العداد.

5- في حالة تلاعب العميل وفتح غطاء العداد، سيدفع غرامة مالية محددة، طبقا للرسوم المقررة بالشركة.

6- يجب ألا تزيد الأحمال عن الحد المسموح له من قبل الشركة، وهو 80 أمبير؛ حتى لا يتم فصل التيار الكهربائي بدون سابق إنذار.

7- عند تكرار زيادة الأحمال عن 80 أمبير عن ثلاث مرات، يفصل التيار الكهربائي بالكامل، ولابد من الرجوع للشركة لعودة التيار مجددا.

8- في حالة وصول الرصيد 10 جنيهات، يصدر العداد إنذار من خلال اللمبة الحمراء في أقصى يمينه.

9- يجب التأكد من وجود رصيد؛ لتجنب فصل التيار فجأة.

10- في حالة تلف الكارت أو حدوث أي مشكلة، لا يقبل الشحن، ويجب على العميل التوجه إلى شركة الكهرباء التابع لها، ويستبدله.

11- في حالة فصل العداد إنذار، وعدم وجود الكارت في هذه اللحظة، يمكن إدخال كارت فيزا، أو بطاقة رقم قومي، لحين إحضار كارت الشحن الخاص بالعداد.

طرق ترشيد استهلاك الكهرباء

1- افصل التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية غير الأساسية كالتليفزيون والميكروويف، والغلاية الكهربائية، وغيرها، قبل الخروج من المنزل، وفي أوقات الخلود إلى النوم.

2- اعتمد على استخدام اللمبات الموفرة للطاقة كالمصابيح الفلورسنت، بدلا من اللمبات العادية في الإضاءة، حتى إن كانت أغلي ثمنا، ولكنها موفّرة على المدى البعيد.

3- اعتمد قدر الإمكان على ضوء الشمس الطبيعي في فترة النهار، وأغلق الإضاءة والإنارة في الغرف غير المشغولة عند مغادرتها.

4- لا تترك السخان الكهربائي متصلا بالمصدر الكهربائي، حال عدم استخدامه فترات طويلة، كذلك عليكِ ضبط درجة الحرارة، كي لا تتجاوز 45 درجة مئوية على أقصى تقدير.

5- افصل الهاتف اللاسلكي والجوال والبطاريات فور اكتمال الشحن.

6- استخدم مروحة السقف أو المروحة العادية إذا كان الجو معتدلا، ولا تلجئي للمكيف الكهربائي، إلا في الحرارة المرتفعة للغاية.

7- حاول ملء الغسالة إلى أقصى حد مسموح الاستخدام به للحد وتقليل عدد مرات التشغيل.

8- انزع سلك الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة من القابس الكهربائي، فبعضها يستهلك الكهرباء حتى حال إغلاقه لأنه يكون في وضع الاستعداد stand by.