افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة وبدء العمل به

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية المعاصرة، والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى المتميز والإرتقاء بمنظومة العمل الشرطى وزيادة فعالياتها، وذلك من خلال إستكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة والإستعانة بالوسائل التكنولوجية، وتوفير البيئة الوظيفية المناسبة لتحقيق أعلى معدلات الأداء الأمنى بجودة وإتقان.

فقد تم إفتتاح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة الكائن بتقاطع طريق "مصر/ إسكندرية" الصحرواى مع محور 26 يوليو .. وبدء التشغيل الفعلى له وذلك إستجابةً للإمتداد الجغرافى لنطاق محافظة الجيزة ، وفرض مظلة تأمين متكاملة تغطى كافة أرجاء المحافظة.. ومساهمةً فى تقديم حلول مبتكرة لمشكلات إزدحام مناطق وسط مدينة الجيزة ، وقد شمل المقر الجديد عدد من المبانى أبرزها:

· غرفة إدارة أزمات مجهزة بأحدث التقنيات "شاشات متطورة- كاميرات مرورية حديثة – منظومة تتبع لسيارات النجدة والترحيلات والحافلات السياحية وناقلات المواد البترولية" بهدف تغطية جميع الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق قطاع أمن الجيزة ، إضافة إلى ربط الكاميرات المثبتة لتأمين المحيط الخارجى للأقسام بهدف متابعة المترددين عليها ومتابعة خروج المأموريات ، كما أن الغرفة مجهزة لإستقبال تكنولوجيا الذكاء الإصطناعى بهدف التنبؤ بالأحداث والكوارث قبل حدوثها، وقد تم تنفيذ البنية التحتية من خلال تغطية الشوارع والميادين بكاميرات وتجهيز سيارات الشرطة بكاميرات وربطها بغرفة الأزمات بالمديرية وغرف عمليات الوزارة.

· مبنى الإدارة العامة لشرطة النجدة المزودة بأحدث الأنظمة السلكية واللاسلكية بالإضافة إلى زيادة مواضع تلقى البلاغات وذلك لإستيعاب أكبر عدد ممكن من البلاغات وتقليل مدة الإنتظار ، بالإضافة إلى تدعيم الغرفة بأحدث منظومة للكاميرات تعرض عليها أهم الشوارع والميادين فى المحافظة وكذا محيط الأقسام والمراكز لنقل الأحداث على مدار اليوم ، وكذا منظومة التتبع من خلال تزويد سيارات الشرطة بهذه المنظومة لمتابعة السيارات وتوجيه أقرب سيارة لمحل الحدث ، فضلاً عن منظومة متابعة خطوط سير الحافلات السياحية.

· مقر الديوان العام للمديرية والذى تم إنشائه على أحدث النماذج المعمارية التى تُجسد مفهوم الأصالة والعراقة مع الحداثة والتطوير المعمارى.

· مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية .. والذى رُوعىّ فى تصميمه الوفاء بكافة الإحتياجات اللوجيستية لأعمال البحث الجنائى.

· بالإضافة إلى عدد من المبانى الخدمية التى تقدم العديد من الخدمات للمواطنين وتزويدها بأحدث التقنيات والوسائل الفنية لتوفير الوقت والجهد وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.. ومن بينها أماكن مجهزة لإستقبال المواطنين لتلقى الشكاوى وعرضها والعمل على سرعة حلها .. مع مراعاة تخصيص أماكن لتقديم تلك الخدمات لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

وقد تم الإستعانة بأحدث التقنيات لإدارة العمل الأمنى من داخل المقر الجديد من خلال منظومة متكاملة مجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة، تُساهم فى آداء الدور المنوط به بجودة وإتقانه .