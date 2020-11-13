الصين: تسجيل 8 إصابات بفيروس كورونا جميعها وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 8 إصابات جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86307 حالات، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 3 حالات في شنجهاي، وواحدة في كل من مغوليا الداخلية وخنان وسيتشوان وشانشي وقانسو، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3662 حالة، غادر منها 3308 حالات المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 27 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81279 شخصا، مشيرة إلى أن 15977 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة: "سجل 15 حالة جديدة بدون أعراض جميعهم من الخارج، أمس، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي ما زالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 697 حالة، منها 450 حالة وافدة".

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5430 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 108 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 589 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5170 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و532 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.