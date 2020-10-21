الصين: تطوير لقاح كورونا لم يتأثر بكيفية تحور الفيروس

أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، أن الدراسات أظهرت أن تطوير لقاحات "كوفيد-19" لم يتأثر بكيفية تحور الفيروس.

وقال "تيان باو قوه" نائب مدير إدارة التنمية الاجتماعية بوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية –في تصريح اليوم- إن الصين أولت اهتماما وثيقا بمسألة تحور الفيروس، ووجهت أكثر من 30 مؤسسة بحثية في جميع أنحاء البلاد لإجراء أبحاث التتبع ذات الصلة، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 150 ألف تسلسل جينومي لفيروس كورونا الجديد في قاعدة البيانات العالمية، تغطي أكثر من 100 دولة ومنطقة.

وأضاف أن التحليل الذي أجري على أكثر من 80 ألف تسلسل جينومي عالي الجودة أظهر أن الفيروس لا يظهر تباينا كبيرا، وأن مثل هذه الاختلافات تقع ضمن النطاق الطبيعي وليس لها تأثير كبير على تطوير اللقاح.

وتابع: إن تصميم لقاحات مضادة لكوفيد-19 في الوقت الحالي يستهدف بشكل أساسي بروتين "إس" للفيروس، والذي يكون تسلسله مستقرا نسبيا، موضحا أن التحورات الموجودة في المواقع الفردية للبروتين "إس" لها تأثير ضئيل على بنية المضاد والمناعة، وأن الاختبارات السابقة أثبتت أن اللقاحات التي يتم اختبارها حاليا يمكنها تحييد الفيروس المتحور بشكل فعال.

ولفت قوه إلى أن فريق البحث العلمي سيواصل متابعة تحور الفيروس وإصدار الأراء في الوقت المناسب؛ لتوفير إنذار مبكر ومرجعية علمية لبحوث اللقاحات وتطويرها.