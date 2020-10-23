ترامب: انتشار كورونا ليس خطأي ولكنها مسئولية الصين

قال جو بايدن، المرشح للرئاسة الأمريكية، إن ترامب طالب بالتعايش مع فيروس كورونا في الوقت الذي يموت فيه الكثيرون، وأن بعض الأشخاص الذين يتذكرون من خسروهم بسبب هذا المرض.

وأضاف خلال المناظرة الأخيرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بمدينة ناشفيل،: "نحن نموت جراء هذا المرض لأنه لم يقل سابقًا عن أهمية هذا المرض وهل لايزال هذا المرض فتاكا وخطيرا وماذا سيفعلون بشأن هذا الخطر ويقول إنه لا يتحمل أي مسئولية".

ورد ترامب قائلًا :"اسمح لي أنا أتحمل كامل المسئولية وليس خطأي أن جاء الفيروس إلى هنا ولكنها مسئولية الصين وليست مسئولية بايدن، وهي تركته يخرج من الصين ولم تفعل عكس ذلك وانتشر إلى أوروبا وإلينا".

وتذكر بايدن ما قاله ترامب عند وصول المرض وإنه قال "لا تقلقوا سيختفي هذا المرض وسينتهي مع عيد الفصح أو في الصيف" وقال إنه "كان يتصرف بسخرية حينما قال إنه كان على الاشخاص استخدام الموبايل معتقدًا أننا نسيطر على المرض ولكننا سنخسر 200 شخص".

ورد ترامب بأنه كان يمزح وأنه عند إغلاقه للبلاد بايدن قال لا يجب أن نغلق ضد الصين ونانسي بيلوسي قالت الشيئ نفسه وكانت ترقص وتقول ذلك، مشيرًا أنهم اتهموه بمعاداة الأجانب، مشددًا أنه كان عليه أن يغلق من البداية.

ونفى بايدن ما ذكره ترامب: "تكلمت عن معاداته للأجانب ولم أتكلم عن إغلاق الحدود للصينيين الذين يريدون الدخول للولايات المتحدة".