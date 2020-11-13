منها الإنشاد الديني.. برنامج حفلات الأوبرا المصرية حتى نهاية نوفمبر

تنظم دار الأوبرا المصرية عدد من الحفلات والتي تبدأ من غد السبت 13 نوفمبر وحتى نهاية الشهر الجاري والتي تنوعت بين عروض انشاد ديني ورقص مسرحي وأوركسترا.

ووضعت دار الأوبرا عددا من الشروط تحث على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية حتى يتسنى للجمهور حضور الحفلات، ومنها بأنه غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات مع الإلتزام بدخول البوابه المخصصة للتعقيم والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

كما نوهت الأوبرا بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وأنه غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد، الذي تم حجزه واستلام تذكرته إضافة لمنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات أو التصوير.

وتقدم "الوطن" في التقرير التالي الحفلات المقرر اقامتها وأسعارها وفقا لدار الأوبرا المصرية.

14 نوفمبر

- حفل جالا - فرقة أوبرا القاهرة

تبدأ أسعار الحفل من 35 و45 و60 جنيها.

- حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني

سعر الحفل 60 جنيها.

19 نوفمبر

- حفل كونسير أوركسترا أوبرا القاهرة

سعر الحفل 60 جنيهًا.

- حفل ريسيتال عود - هشام عصام

تقام بمعهد الموسيقى العربية.

سعر تذكرة الحفل 60 جنيها.

- حفل فرقة الإنشاد الديني

سعر التذكرة 25 جنيها.

20 نوفمبر

- حفل سلطان العارفين للإنشاد الديني

تقام بمعهد الموسيقي العربية.

سعر التذكرة 60 جنيها.

- حفل فرقة أوبرا اسكندرية للموسيقى والغناء العربي

تقام بدار أوبرا دمنهور.

سعر التذكرة 35 جنيها.

21 نوفمبر

- حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني

سعر تذكرة الدخول 60 جنيها.

22 نوفمبر

- حفل كلثوميات

سعر تذكرة الدخول 125 جنيه.

23 نوفمبر

- حفل صالون موسيقى - أوركسترا القاهرة السيمفوني

تقام بمعهد الموسيقى العربية.

سعر تذكرة الدخول 45 جنيها.

26 نوفمبر

- حفل فرقة الموسيقي العربية للتراث

سعر تذكرة الحفل 25 جنيها.

- حفل عرض اخناتون - فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري

يقام العرض على المسرح الكبير.

سعر تذكرة الحفل 45 جنيه.

- حفل فرقة كروماتيكس - حسنين شرف الدين

تقام بمعهد الموسيقى العربية.

سعر تذكرة الحفل 210 جنيها.

27 نوفمبر

- حفل جالا ديزني أغاني عالمية - فرقة أوبرا القاهرة

يقام على المسرح الصغير.

سعر تذكرة الدخول 60 جنيها.

- حفل موسيقى حجرة - أوركسترا اوبرا القاهرة

تقام بمعهد الموسيقى العربية.

سعر تذكرة الحفل 35 جنيهh.

28 نوفمبر

- حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني

سعر تذكرة الدخول 60 جنيها.

29 نوفمبر

- حفل أنامل شرقية - منال محيي الدين

تقام بدار أوبرا دمنهور.

سعر تذكرة الحفل 45 جنيها.

- حفل وهابيات

سعر تذكرة الحفل 125 جنيها.