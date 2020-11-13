انهيار منزل قديم خالٍ من السكان بشارع رياض في أسيوط

وقع صباح اليوم الجمعة حادث انهيارعقار قديم خالٍ من السكان، مكون من 5 طوابق بشارع رياض، بحي شرق مدينة أسيوط، دون خسائر في الأرواح أو أية إصابات.

كان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بانهيار منزل قديم خال من السكان، مكون من 5 طوابق بشارع الصواف المتفرع من شارع رياض، بحي شرق مدينة أسيوط.

وعلى الفور، أصدر محافظ أسيوط تكليفاته للمهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة بتفقد موقع المنزل المنهار، وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف ووحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، ورفع الأنقاض وفحص المنازل المجاورة، حفاظا على أرواح المواطنين.

في سياق متصل، انتقل السكرتير المساعد، يرافقه أيمن محروس، رئيس حي شرق، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وفرض طوقا أمنيا حول المنطقة، حفاظا على سلامة المارة وفصل المرافق، ورفع الأنقاض بواسطة معدات الحي والإنقاذ السريع.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي شرق ومديرية الإسكان، لمعاينة العقار المنهار والتحقيق من أسباب انهياره، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية العقارات المجاورة، حفاظا على أرواح قاطنيها، وتكليف الشؤون الاجتماعية بصرف الإعانات العاجلة للمضارين، وسرعة رفع الأنقاض وفتح الشارع.