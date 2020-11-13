إزالة 23 حالة تعدٍ على النيل بالفارسية جنوب الأقصر

استكملت إدارة حماية النيل بالأقصر، تنفيذ حملات إزالة المخالفات والتصدي للتعديات، في إطار تعليمات وزير الموارد المائية والري، وتنفيذا لتوجيهات المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، ضمن الموجة الـ16 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، تنفيذا لتوجيهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات، ونفذ قرار إزالة كافيتريا بالمخالفة للقانون.

وأطلقت تلك الحملات في إطار المتابعة المستمرة للتعديات والتصدى للمخالفات، تنفيذا لتوجيهات رئيس القطاع، وتعليمات رئيس الإدارة المركزية، بإدارة نيل الأقصر، وفقا لقرار الإزالة رقم 893 لسنة 2020 لكافتيريا مقامة من هيكل معدني، ناحية قرية أولاد ضياء مركز نقادة زمام هندسة نيل قنا، تحت إشراف الأخيرة.

ونفذت الحملات تحت إشراف وقيادة المهندس محمد عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية النيل بالوجه القبلى بإسنا، والمهندس محمد سعدالدين، المدير العام، والمهندس أحمد حارس، مفتش نيل الأقصر، بناء على التنسيق الدائم والمستمر مع مجلس مدينة القرنة وهندسة حماية النيل بالأقصر.

ونفذت هندسة حماية النيل بالأقصر، بقيادة المهندس هاني أبو الحجاج، مهندس هندسة حماية النيل بالأقصر، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، أسفرت على مدار الـ24 ساعة الماضية عن تنفيذ 23 قرار إزالة، كان منها إلقاء مخلفات، ناحية قرية الفارسية مركز إسنا بزمام هندسة نيل إسنا.

ونجح قطاع حماية النيل أيضًا في تنفيذ عددا من الإزالات، تنوعت ما بين مباني خرسانية أو أخرى بالطوب الأحمر، أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف، أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف، وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات، الذي أعد بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون بالمحافظة.