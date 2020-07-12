إزالة 18 تعديا على النيل غرب الأقصر

واصلت إدارة حماية النيل بالأقصر، حملاتها اليومية لإزالة المخالفات والتصدي للتعديات، ضمن الموجة الـ16 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل تنفيذا لتوجيهات الدولة.

ونجحت الحملات في تنفيذ 18 قرار إزالة، عبارة عن إلقاء مخلفات ردم ناحية القرنة والضبعية والبعيرات زمام هندسة نيل الأقصر.

وكانت نجحت الحملات في الانتهاء من رفع وإزالة 5000 متر مكعب من إجمالي الكمية، وجار الاستمرار في استكمال رفع وإزالة التشوينات المخالفة بالكامل ورد الشيء لأصله تحت إشراف مهندسي نيل قنا.

وكانت نجحت أعمال الإزالة في اليوم الأول، في تنفيذ 5 قرارات إزالة بإجمالي 7000 متر مكعب، للتشوينات المخالفة لناتج تكريك المجرى الملاحي بقنا.