تنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات على حرم النيل في الأقصر

واصلت إدارة حماية النيل بالأقصر، حملاتها لإزالة المخالفات، ضمن الموجة الـ16 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات، حيث نجحت الحملات في تنفيذ 10 قرارات إزالة عبارة عن ردم لحرم النيل وإقامة أحواش وعشش مخالفة بجزيرة الطوابية ونيل نجع حمادي.

وأوضح المهندس هاني أبوالحجاج، مهندس هندسة حماية النيل بالأقصر، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات على حرم النيل.

وكانت السلطات بمجلس مدينة إسنا قد شنت حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بناحيتي قرية الدير وقرية النجوع، أسفرت عن إزالة 13 حالة تعد بقرية الدير وقرية النجوع بمساحة 2395 مترا، عبارة عن بناء أسوار و"عشش" ومبان بارتفاعات مختلفة، متعدية على أراضي أملاك الدولة دون سند قانوني.