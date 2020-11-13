حرضته الإخوان.. القصة الكاملة لـ"حسني المجنون" مثير الفتن

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، انتشارا واسعا لواقعة إشعال شخص النار في نفسه في القاهرة، الأمر الذي استغلته جماعة الإخوان الإرهابية وسعى إعلاميوها للترويج لوجود "بو عزيزي" جديد في مصر.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يدعى محمد حسن غريب، وهو يلقي البنزين على ملابسه بميدان التحرير، مهدداً بإشعال النار في نفسه، فيما أكدت أسرته أنه مهتز نفسياً، واستغلته جماعة الإخوان الإرهابية وتحريضه لقتل نفسه لإثارة البلبلة.

اعترافات جديدة خرج بها نجل محمد حسني، الذي أشعل النار في جسده، حيث أكد أن تنظيم الإخوان وراء السبب في حرق والده لنفسه وأنها من حرضته علي القيام بهذا الأمر.

وبحسب الفيديو فإن جماعة الإخوان الإرهابية، حرضت شخصا يدعى محمد حسني غريب مصطفى على إشعال النار في نفسه لإثارة البلبة والمواطنين على النهج التونسي، وفقاً لاعترافات نجله وزوجته شيماء محروس عوض.

وأكدت أسرة "حسني" أن الجماعة الإرهابية استغلت والده وحرضته على إشعال النار في ملابسه، لإثارة البلبلة بهدف إشعال الفتنة.

في السياق ذاته، وبحسب تقرير لموقع "العربي الحديث" فإن تاريخ محمد حسني حافل بنشر الفتن، حيث لم تكن واقعة اشعال النار في نفسه هي المرة الأولى الذي أثار فيها محمد حسني غريب ضجة لإثارة البلبلة فعلى مدار السنوات الماضية ارتكب "حسني المجنون" أكثر من واقعة وجاءت كالآتي:

تاريخ حافل بالفتن لـ«حسني المجنون».. الإخواني المثير للبلبلة

ففي يوم 24 يونيو 2011، تقدم محمد حسني غريب مصطفى موظف ببنك تنمية الصادرات، ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ضد هشام حسن رئيس مجلس إدارة البنك يتهمه فيه بالفساد والتستر على الفاسدين.

فيما كشف هشام حسن رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، عن أن البلاغ المقدم ضده للنائب العام بشأن إهدار المال العام وصرف مبالغ مالية في صورة مكافآت وبدلات لنفسه ونائبه دون وجه حق، مجرد بلاغ كيدي من الموظف محمد حسني غريب والذي يعمل سائقا لدى البنك ومضرب عن العمل منذ أيام بسبب توقيع بعض الجزاءات عليه لمخالفته لوائح العمل.

وفي أبريل 2013، استقل "حسني" سيارته المهلكة واتجه من مدينة نصر إلى مقر عمله في شارع محيى الدين أبوالعز، وتفحص الرجل الأربعيني اللافتات فاطمأن أنها ما زالت موجودة، هي ومجموعة من الأوراق عبارة عن مستندات يدين بها المسؤولين في عمله السابقين والحاليين، وصلُ إلى وجهته وأمام البنك المصري لتنمية الصادرات استقر، أخرج اللافتات وعلقها على سيارته، ثم حمل لافتة كبيرة مكتوبا عليها "الفلول والإخوان إيد واحد"، وما هي إلا دقائق حتى صعد فوق سيارته جالسا على كرسي حديد صغير.

أشعل محمد حسني غريب النار في نفسه، أمس، بتحريض من جماعة الإخوان الإرهابية، وسط تصريحات من نجله وزوجته شيماء، حيث أكدت أنه مهتز نفسيا وكان يعنفها هي وابنها في الفترة الأخيرة.