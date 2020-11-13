إرهابيون وخونة.. مساجد المملكة السعودية تهاجم تنظيم الإخوان

شهدت منابر المملكة العربية السعودية، اليوم، هجومًا حادًا على تنظيم الإخوان الإرهابي، حيث خصصت المملكة الخطبة للحديث حول تنظيم الإرهاب والتحذير من خطورة فكره المتطرف، إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية وتأكيدًا على دور منابر الجمعة في التوعية.

وشهدت الخطبة الموحدة الحديث حول أهمية الاجتماع على الحق والتحذير من التفرق والاختلاف وكل ما يؤثر على وحدة الصف خلف ولي الأمر، والتحذير من الجماعات ذات البيعة والتنظيم وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية وأنهم من الخوارج.

واستهل الخطباء والأئمة خطبهم اليوم بحمد الله والثناء عليه وقراءة بيان هيئة كبار العلماء كاملاً أثناء الخطبة والتنويه بمضامينه في تجريم جماعة الإخوان وأنها جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، مؤكدين أنه بيان شاف كاف لا يعذر المسلم بالجهل بعده.

وشدد الخطباء على أهمية الالتفاف حول ولاة الأمر والسمع والطاعة بالمعروف والحذر من الجماعات التي امتطت السياسة لتحقيق مقاصدها التخريبية والحزبية باسم الدين، لافتين إلى أن كشف مخططاتهم ومؤامراتهم التخريبية من التعاون على البر والتقوى ومما دعت له الشريعة الإسلامية التي جاءت بتحقيق الوحدة والتحذير مما يسبب الفرقة والاختلاف.

واعتبرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية تنظيم الإخوان جماعة إرهابية منحرفة لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.

وقالت الهيئة في بيانها: "الإخوان جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية، ومنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم".

ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئاً بالشرور والفتن، ومن رَحِمها خرجت جماعاتٌ إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فسادًا، مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم".

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خلال هذا التعميم وغيره من التعاميم السابقة تواصل جهودها في التأكيد على أهمية البيان الشرعي والتحذير من الجماعات المتطرفة وبيان خطرهم على الدين والمجتمع، تجسيدًا للدور المنوط بالخطباء من الحث على الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف وتبصير الناس بخطر جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات، تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.