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محمود مسلم

البرلمان العربي يدين الهجوم على مقر سفارة السعودية بهولندا

كتب:

الوطن
04:45 م | الخميس 12 نوفمبر 2020
عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي

عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي

أدان صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي حادثة إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، فى مدينة لاهاى الهولندية .

ودعا رئيس البرلمان العربي الى الكشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة.

وأكد رئيس البرلمان العربي وقوفه التام وتضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها .

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