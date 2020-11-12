البرلمان العربي يدين الهجوم على مقر سفارة السعودية بهولندا

أدان صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي حادثة إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، فى مدينة لاهاى الهولندية .

ودعا رئيس البرلمان العربي الى الكشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة.

وأكد رئيس البرلمان العربي وقوفه التام وتضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها .