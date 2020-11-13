"أوقاف أسوان" تفتتح مسجدين جديدين بإدفو

افتتحت مديرية الأوقاف بأسوان، مسجدين جديدين بالجهود الذاتية، السوم، بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، بحضور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وألقى الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، خطبة الجمعة، اليوم، بعنوان "أدب الحوار والتعبير عن الرأي"، مؤكداً أنه لابد من ترسيخ أسس التسامح والسلام الإنسانى وفق العيش المشترك بين الناس جميعًا، وإحلال لغة الحوار مكان لغة الاحتراب والاقتتال، وأن وزارة الأوقاف المصرية تعمل من خلال منهج ثابت وخطة عمل متكاملة لترسيخ أسس الحوار والسلام الإنسانى والإيمان بالتنوع واحترام الآخر.

وأكد الدكتور عزت، أن افتتاح المساجد الجديدة يأتى فى إطار توجيهات الدولة وجهود وزارة الأوقاف للتوسع فى إعمار وبناء المساجد ودور العبادة الكبرى لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء صلاتهم وشعائرهم بالشكل المطلوب.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم افتتاح 4 مساجد جديدة خلال شهر سبتمبر الماضى وهى مسجد البسيون بقرية غرب أسوان، بالإضافة إلى مسجد النصر بمنطقة الشيخ هارون، ومسجد النور بإدفو، وأيضاً مسجد عمر بن الخطاب بقرية الرديسية، لافتاً أنه تم افتتاح 5 مساجد جديدة خلال شهر أكتوبر الماضى.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى التزام المديرية بتكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية، مع ضرورة الاستمرار فى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية لأنها تساهم بشكل مباشر فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بإستجابة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للمطلب الذى تقدم به المحافظ بشأن تخفيض الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية بإسكان الأوقاف بحى الصداقة الجديد بناءاً على مطالب المنتفعين بالوحدات.

وأكد المحافظ في تصريحات سابقة، أن وزير الأوقاف وافق على خفض الزيادة السنوية إلى 5 % بدلاً من 10 % ، كما وافقت هيئة الأوقاف على السماح بتمليك الوحدات السكنية لمن يرغب وفقاً للشروط والضوابط المنظمة والتى تشمل إما سداد نسبة 25 % نقداً والباقى على عشر سنوات بفائدة البنك المركزى متناقصة، أو سداد نسبة 50 % نقداً والباقى على ثلاث سنوات بدون فائدة .