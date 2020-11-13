بكين تحث واشنطن على وقف قمعها التعسفي للاسثمارات الصينية

قالت وزارة الخارجية الصينية، ردا على الحظر الذي ينوي ترامب فرضه على الاستثمارات الأمريكية في الشركات الصينية المرتبطة بالجيش، إن بكين تحث واشنطن على وقف قمعها التعسفي للاستثمارات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، وانج وين بين، للصحفيين اليوم الجمعة، إن حكومة الولايات المتحدة تمارس "تشويها شرسا لسمعة" التكامل العسكري - المدني الصيني، وإن الصين ستدافع بقوة عن حقوق ومصالح الشركات الصينية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشفت الخميس عن أمر تنفيذي يحظر الاستثمارات الأمريكية في الشركات الصينية التي تقول واشنطن إنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني.

قالت 3 مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تضع اللمسات الأخيرة على أمر تنفيذي لحظر الاستثمارات الأمريكية في شركات صينية.

وتقول واشنطن إنها مملوكة للجيش الصيني أو خاضعة له، وذلك في مسعى لتصعيد الضغوط على بكين عقب انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة، وفقا لما شرته وكالة "رويترز".

وقد يؤثر القرار على بعض أكبر الشركات الصينية، مثل "الصين للاتصالات" و"تشاينا موبايل" و"هيكفيجن" لأجهزة المراقبة.

وصرح مسؤولون أمريكيون ومصدر ثالث مطلع بأن القرار ربما يصدر اليوم الخميس.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول أمريكي تحدث مشترطا عدم كشف هويته، إن من المتوقع صدور أمر تنفيذي وبيان من مجلس الأمن القومي ربما اليوم "بخصوص حماية المستثمرين من تمويل هذه الشركات".

ولم يرد مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق.

وتستهدف الخطوة ثني شركات الاستثمار الأمريكية وصناديق التقاعد وغيرهم عن شراء أو بيع أسهم شركات صينية رئيسية.

وسيحظر القرار من 11 يناير أي معاملات للأمريكيين في الأوراق المالية، لواحد وثلاثين شركة صينية أعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق من العام أنها مدعومة من الجيش الصيني.