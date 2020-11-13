محمد بن راشد للمعرفة تنظم ورشا وبرامج لإعداد الكتّاب في معرض الشارقة

نظّمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، سلسلة جلسات حوارية وورش إبداعية (عن بعد)، استضافت فيها نخبة من الكتاب والمبدعين والمثقفين الإماراتيين والعرب ضمن برنامج "دبي الدولي للكتابة".

وتوزعت فعاليات المؤسسة، التي لاقت تفاعلاً كبيراً من زوار المعرض، على عدة محاور منها المتعلقة بفن القصة القصيرة، وأخرى أدب الطفل، فيما خصصت بعضها لتتناول الكتابة لليافعين، كما استعرضت المؤسسة في جناحها الخاص، رؤية "برنامج دبي الدولي للكتابة" الذي تقوده لتعزيز حراك المعرفة والإبداع الإماراتي والعربي.

القصة القصيرة.. قراءات تجمع أصواتا جديدة وشهدت فعاليات المؤسسة قراءات قصصية أدارها القاص السوري مدرب الكتابة، إسلام بوشكير، واستضافت خلالها عدداً من منتسبي برنامج "دبي الدولي للكتابة"، وشارك فيها: منار عبد الله بقراءة قصة (حفنة لوز)، ورائد يونس (عطل في الساعة)، فيما جاءت قراءة نجوى العواني بقصة حملت عنوان (وقع الأقدام)، كما قرأت سارة سمارة قصة (بلا عودة)، وعائشة الجابري قصة بعنوان (أمر جلل)، ومريم عبد الله قصتها (مجاري عمتي) واختتمت الأمسية بقراءة حلا ماهر لقصتها (اليوم الذي حطموا فيه التمثال).

وانضم إلى المشاركين في الأمسيات القصصية المتدربة خديجة الأغا، بقراءة قصتين قصيرتين عالجت فيهما موضوع الوطن والارتباط بالأرض والذاكرة، والمتدربة ولاء الصياد بقصة حملت عنوان (الخنفساء).

أدب الأطفال.. احتفاء بكتاب من 9 بلدان عربية واحتفال بإطلاق المؤسسة لدورة "كتابة أدب الطفل" فرع الكويت، جمع برنامج المؤسسة المخصص لأدب الطفل ورشاً قدمتها المدربة الكاتبة هدى الشوا، لتسعة متدربين من مختلف أرجاء الوطن العربي، وتضمن دورة تدريبية مكثفة تناولت عرض وتحليل لنماذج من قصص الأطفال العربية، ثمنوا في ختامها جهود المؤسسة في اتاحة الفرصة أمامهم للدخول في ميدان الأدب والإبداع.

وتضمن البرنامج تطبيق مجموعة من المعايير والمفاهيم والممارسات في الكتابة الإبداعية، كالاختيارات الفنية الواعية المناسبة، والتراكيب اللغوية الملائمة للفئة العربية المستهدفة، واختيار الضمائر المناسبة للنص، والصيغة الزمنية الملائمة، وتعرّف كيفية رسم الشخصية، والحبكة، وصولاً إلى النهاية المؤثرة التي تضع القارئ الصغير أمام وعي جديد.

أشادت المدّربة هدى الشوا بدور مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في تمكين المواهب الشبابية في مشوارهم الإبداعي وفي دعم صناعة أدب الطفل العربي، بداية بالطفل الذي هو اللبنة الأولى في خلق مجتمعات المعرفة، حيث شارك في برنامج التدريب كل من: ندى أبو الذهب، وعائشة حبيب، وسارة رشوم، ومحي الدين عبد الهادي، ونسيبة المنيّس، وريهام الفوزان، وأبرار ضو النور، وفاطمة الزهراء بن عراب، ونسمة شريف.أدب اليافعين.. ورش تفاعلية لتجويد الكتابة والتحرير ونظمت المؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على هامش المعرض جلسات حوارية مع منتسبي برنامج دبي الدولي للكتابة - أدب اليافعين، أدارتها د. وفاء ثابت المزغني المشرفة على الورشة، حيث امتدت الجلسات على مدار يومي قام خلالها منتسبو البرنامج بالتعريف بكتاباتهم وقراءة مقاطع من أعمالهم الأدبية.

وشارك في برنامج أدب اليافعين كل من حمدان بن شفيان، وشيخة ناصر سالم، ومريم نجدي، ورزان مهند يونس، وحصة الياسي، وحنان يوسف، ورانيا حجاج وآمنة القويطعي، وتوجه المشاركون بالشكر إلى القائمين على تنظيم البرنامج الإبداعي، وأشادوا بالدور الذي لعبته المدربة في تجاوز أغلب التحديات، أهمها التدريب عن بعد.