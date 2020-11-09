القاسمي يعفي دور النشر المشاركة في معرض الشارقة من دفع 6 ملايين درهم

وجّه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمين عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإعفاء جميع دور النشر المشاركة في الدورة الحالية من معرض الشارقة الدولي للكتاب، من رسوم إيجارات الأجنحة المترتبة عليهم نظير مشاركتهم في المعرض بقيمة إعفاءات بلغت 6 ملايين درهم.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من قرار بإعفاء دور النشر اللبنانية المشاركة في الدورة الحالية من معرض الشارقة الدولي للكتاب من رسوم إيجارات الأجنحة المترتبة عليهم نظير مشاركتهم في المعرض.

وعن مبادرة حاكم الشارقة، قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: يوجه حاكم الشارقة من خلال القرار رسالة إلى العالم أجمع، يؤكد فيها أنّ صحة المجتمعات واستقرارها يبدآن من تعافي واقعها الثقافي، وقوة العاملين فيها، وبهذا الدعم يصبح معرض الشارقة الدولي للكتاب المعرض الدولي الأول الذي يعفي دور النشر كاملة من رسوم مشاركتها.

وتجسد مبادرة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رسالة الإمارة الثقافية والإنسانية معاً، والتي تلتزم فيها بالوقوف إلى جانب الأشقاء العرب في مختلف بلدان العالم.

وأضاف "العامري": تجدد المبادرة تأكيد أنّ الشارقة بيت صانعي الكتاب وحاضنة الثقافة والمثقفين في المنطقة والعالم، خاصة أنّها تأتي بعد إعلان منحة حاكم الشارقة البالغة 10 ملايين درهم، والمخصّصة لدعم الناشرين، وفتح المجال أمامهم لتجاوز التحديات التي فرضها انتشار فيروس كورونا على قطاع النشر عربياً وعالمياً.

ويقدم المعرض الذي يُقام تحت شعار "العالم يقرأ من الشارقة" أكثر من 80 ألف عنوان كتاب في الآداب والعلوم وشتى مجالات المعرفة بمختلف اللغات. ويستمر حتى الرابع عشر من نوفمبر، حيث يشارك 1024 ناشراً من 73 دولة.