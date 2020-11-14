3 فنانات أعلن تعافيهن من كورونا في أسبوع واحد

بعد التوتر والقلق الذي شاهده الوسط الفني مؤخرا، بسبب عدد الإصابات التي لحقت ببعض الفنانين، أعلنت فنانات عن تعافيهن من الفيروس في وقت قصير.

وأعلنت الفنانة نشوى مصطفى، تعافيها من فيروس كورونا، الأربعاء الماضي، من خلال فيديو يظهر خروجها من مستشفى العجوزة، إثر تحول مسحة كورونا إلى سلبية، حيث ظهرت الفنانة نشوى مصطفى، في فيديو لايف نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت "نشوى"، في الفيديو، إنها دخلت للمستشفى وهي "تموت"، ولكن بفضل الله ودعوات معجبيها والطاقم الطبي الخاص بها كان الشفاء.

وكانت نشوى مصطفى، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجرائها أشعة مقطعية على الرئة في 3 نوفمبر.

وكتبت نشوى مصطفى، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ادعولي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا".

وأضافت: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ما تستهونوش خلوا بالكم الكورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعولي".

ويوم 4 نوفمبر استغاثت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بوزارة الصحة، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت نشوى مصطفى: "بموت حرفيا بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدني من وزارة الصحة ويقولي أروح أنهي مستشفى".

بعد ساعات من نشر استغاثتها عبر "فيس بوك"، استجابت لاستغاثتها وزارة الصحة والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، ليعلن ابنها "عبدالرحمن" عبر حسابها على "فيس بوك" أنهم في طريقهم للمستشفى.

وأعلنت الفنانة بسمة، في نفس اليوم الأربعاء الماضي، شفائها التام من فيروس كورونا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ودوّنت بسمة: "الحمدلله، تحولت نتيجة تحليلي للسلبية، شكرًا لكل الناس اللي سألوا علي وحسسوني بكل الحب والمساندة، الشكر الكبير لأمي نوال درويش على كل اللي عملته وبتعمله لينا، ألف حمد وشكر لك يا رب، يا رب اشفي كل مريض وهون علينا جميعًا"

وكانت بسمة، أعلنت منذ أيام عبر "فيس بوك"، إصابتها بكورونا فور عودتها من مهرجان الجونة وكتبت وقتها عبر فيسبوك: "بقالي أزيد من أسبوع معزولة لأن نتيجة تحليلي كانت إيجابية، الحمد لله تقريبًا مفيش أعراض، أول ما عرفت بلغت الأشخاص اللي خالطتهم، وهم بدورهم أجروا التحليل، مفكرتش أكتب بوست على السوشيال ميديا لأني فعليًا أعلنت للأشخاص المحيطين بيا، وده يكفي بشدة، بكتب دلوقتي البوست ده عشان أشكر كل الناس اللي سألوا عليا، بإذن الله قريب جدًا نتيجتي تتحول للسلبية، شكرًا للجميع".

وبعدها بيوم واحد فقط، نشرت بسمة منشورًا ثانيًا، تلوم فيه نفسها على عدم ارتدائها الكمامة، قائلة: "للتوضيح بس، مكنتش أفضل إنّي أعلن عن موضوع الكورونا ده عبر السوشيال ميديا، مش لأي سبب غير لإني عارفة كمية اللغط اللي أخبار زي دي هتعمله، والقيل والقال".

وتابعت: "الحقيقة أنا مبلومش غير روحي في الموضوع ده، لأني واضح إني أهملت في لبس الكمامة، ودي غلطتي مبلومش عليها حد، اتعلمت الدرس، واتعلمت اهمية الاجراءات الاحترازية، كمان شكر واجب لوزارة الصحة، وصلتني عن طريق الزميلة والصديقة بشرى رسالة منهم بيعرضوا مساعدتهم بالتحاليل والأدوية، ودي حاجة تطمن جدا، ألف شكر غير كدة بقى، أنا قاعدة مستنية نص الأسبوع بفارغ الصبر عشان أبدا أعمل تحاليل جديدة، وتطلع سلبية بإذن الله".

كما أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف، صباح أمس الجمعة، تعافيها من كورونا ونشرت "سلمى" صورة عبر "انستجرام"، وعلقت قائلة: "خلصت الكورونا الحمدلله، شكرا لكل من اطمئن علي وأظهر حبه، بحبكوا جدا خلوا بالكم من نفسكم".

وكان قد أكد مصدر مقرب من الفنانة سلمى أبو ضيف، صحة الأخبار التى تداولت مؤخرا، حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي، الذى انتهى منذ أيام.

وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أن سلمى حالتها الصحية جيدة، وتلتزم حاليا بالعزل المنزلي، منتظرة نتيجة المسحة الجديدة.