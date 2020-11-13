ضابط يتبرع بدمه لسجين يحتاج إجراء عملية جراحية في الدقهلية

"مالك يا ستي بتبكي ليه؟.. زوجي هيعمل عملية الصبح، والدكاترة طالبين له تبرع بالدم، ومش لاقية حد يتبرع له".. حوار دار بين ضابط شرطة بمركز شرطة المنزلة بمحافظة الدقهلية، وزوجة سجين، خلال مرور الضابط علي مسجون تحت الحراسة، يتلقى العلاج بمستشفى المنزلة المركزي.

تأكد الضابط من أن السجين عليه الحراسة اللازمة، وطلب من زوجته أن تتوجه معه إلى بنك الدم بالمستشفى؛ ليتبرع لزوجها بكيس دم، فلم تصدق الأخيرة ما سمعته، قائلة: "معقول سيادتك بنفسك هتتبرع لزوجي.. طب إزاي؟"، وذهبت معه إلى البنك، وطلب من الطبيب أن يتبرع بالدم له.

يحكي محمد رزق طمان، فني معمل ببنك الدم في مستشفى المنزلة المركزي، الموقف كاملا، فيقول: "فوجئت بالملازم أول أحمد حمدين، يدخل بنك الدم، ومعه زوجة سجين، وطلب عمل توافق مع فصيلة السجين، وبالفعل طلع توافق في فصيلة الدم، وبدأنا في إجراءات التبرع بالدم".

وأضاف "طمان" لـ"الوطن"، أن السجين كان محددا له إجراء عملية عظام لتركيب "شرائح ومسامير" في ذراعه، وطلب الأطباء تجهيز قربة دم، ونظرا لحالة أسرته لم تتمكن من توفير متبرع، متابعا: "كانت شهامة ورجولة الضابط أن أبدى رغبته على الفور للتبرع؛ ليؤكد للجميع أن بلدنا فيها حاجة حلوة".

وأشار فني المعمل إلى أنهم أخذوا قربة دم من الضابط، ورفض أن نتحدث فيما حدث، موضحا: "الموقف الإنساني الذي ضربه جعلني أنشر صوره علي موقع التواصل الاجتماعي؛ لأنه ضابط عنده رحمة وإنسانية، ومثال يحتذى به في التعامل مع البشر".

وقال صلاح العبيدي، من أهالي المنزلة: "شاهدت ما حدث من الضابط بالصدفة، وأول مرة أراه، ولا توجد بيني وبينه أي علاقة من قبل، لكن الموقف هزني من داخلي، ووجدته يضرب المثل في الإٌنسانية"، مؤكدا: "هذا هو شباب مصر الحقيقي، ونموذج لرجال الشرطة الذين نرى منهم كل يوم موقف إنساني".

وأضاف "العبيدي" لـ"الوطن": "بادرت بنشر صورته وهو يتبرع بدمه علي صفحتي بفيس بوك، ووجدت كثيرا من تفاعل أصدقائي على الصورة"، مشيرا إلى أن الضابط من مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وعمله بمركز شرطة المنزلة، وفي أثناء مروره علي مسجون تحت الحراسة بالمستشفى، وعلمه بعدم قدرة أسرته علي توفير الدم، قرر أن يتبرع بدمه له.