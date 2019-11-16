أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، البيان الختامي لمؤتمر شباب الدقهلية الأول بالمنزلة، والذي تضمن عددا من التوصيات شملت رفع كفاءة الأقسام الداخلية بمستشفى الجمالية بتكلفة 700 ألف جنيه، وتجهيز وإنشاء قسم اقتصادي بمستشفى المنزلة و3 غرف عمليات و6 أسرة عناية، وصيانة وترميم الصرف الصحي بمستشفى المنزلة بمبلغ 500 ألف جنيه، ورفع كفاءة المصاعد والتكييف المركزي بمستشفى المطرية بمبلغ 500 ألف جنيه.

وكما تضمنت التوصيات مخاطبة وزارة الصحة لاعتبار المنزلة والجمالية مناطق نائية أسوة بالمطرية لحل مشكلة عجز الأطباء، وسرعة إحلال وتجديد 4 وحدات صحية بإدارة المنزلة وهي (الرودة، الدقانوة، الطوابرة، الوصيفي الدواخلي).

وشملت التوصيات سرعة الانتهاء من استلام 2 وحدة صحية بالمنزلة، ودعم وحدات الكلى بمستشفيات الجمالية والمنزلة والمطرية بـ 35 ماكينة غسيل كلوي بتكلفة 10 ملايين جنيه، ودعم أقسام الحضانات بمستشفيات المراكز الثلاثة بـ 25 حضانة.

وأوصى البيان الختامي بالتنسيق مع مشروع رواد 2030 وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك المركزي والصندوق الاجتماعي للتنمية وحاضنات الأعمال لعقد ملتقى ريادة الأعمال الأول لشباب مراكز المنزلة والجمالية والمطرية بهدف تدريب وتأهيل أصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة ودعم المتميز منها.

وبإنشاء منطقة صناعية لوجستية بالمنزلة لخلق فرص عمل وخاصة أن هناك 30 فدان امتداد للمنطقة الصناعية بالعصافرة، وتسهيل الإجراءات لحصول الشباب على القروض الخاصة بالمشروعات الصغيرة وإنشاء مراكز لتدريب وتشغيل الشباب.

وتضمن البيان، تحديد وتهيئة رصف طريق "المنزلة - المنصورة"، وطريق "بورسعيد - دمياط"، وإنشاء سوق ثابت لاستيعاب الباعة الجائلين وإزالة المخالفات من قبل مجلس المدينة بدلا من إغلاقهم للشوارع العامة بالمدينة.

ونقل سوق السيارات الأجرة من الطريق العام إلى الموقف الجديد المخصص لهم وتكليف رؤساء المدن بمتابعة التنفيذ والمتابعة الدورية، وإنشاء مراكز بريدية جديدة تفاديا للزحام اليومي في صرف المعاشات ،والاتفاق مع البنوك المحلية لتسهيل فتح فروع جديدة لها وزيادة عدد ماكينات الصرف الآلي بالشوارع.

وبناء مساكن للشباب الاجتماعي وخاصة الصيادين وإنشاء حدائق عامة للمواطنين والأطفال، وتكثيف التواجد الأمني والدوريات بالشوارع وتفعيل وحدة الفحص الجنائي، وفصل موقف المنزلة عن ميت سلسيل والجمالية، وإنشاء كورنيش لمدينة المطرية على البحيرة، وإنشاء موانئ لمراكب الصيد في البحيرة وفتح التراخيص للصيادين لمزاولة الصيد في البحيرة.

وتضمنت الجلسة الختامية فقرات غنائية وعروض فنية وتكريم بعض الشباب والفتيات من أبناء الجمالية والمنزلة والمطرية الحاصلين على المراكز الأولى في بعض الألعاب الرياضية رفع أثقال وكارتيه وتجديف والمواهب الفنية، وتكريم والدة الشهيد علي السيد ابن مركز الجمالية.

وأعلن محافظ الدقهلية عن رقم الفاكس الخاص به لجميع المواطنين للتواصل معه، وإرسال المشاكل والطلبات الخاصة بهم.

كما جرت الموافقة على تمثيل اثنين من الشباب في كل مجلس إدارة مستشفى، ويكون لهما حق التصويت وتوفير اعتماد لوحدات الغسيل الكلوي في أقرب فرصة.

والتوصية بالتواصل مع هيئة الاستثمار لتحويل منطقة 30 فدان بالمنزلة إلى منطقة لوجستية تخدم أبناء المراكز الثلاث، ويجرى تسهيل الإجراءات لمنح قروض صندوق التنمية الاقتصادية، وسيجرى مخاطبة وزير التربية والتعليم لزيادة أعداد المعلمين في المسابقة القادمة لسد العجز في المراكز الثلاثة.