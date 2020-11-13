تفاصيل بروتوكول الصحة الجديد لعلاج كورونا: بلازما الدم للحالات الخطرة

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صدور النسخة الرابعة للبروتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا.

وحصلت "الوطن" على النسخة الرابعة من البروتوكول العلاجي، والذي تتضمن 28 صفحة قسمت الحالات إلى خفيفة ومتوسطة وحالات خطرة.

- الحالات الخفيفة ستحصل على عقار هيدروكسي كلوروكين بمقدار جرعة 400 ملجم مرتين في اليوم الأول، ثم جرعة 200 ملجم مرتين لمدة 6 أيام، أو حصول المريض على عقار إيفرمكتين، أو حصول المريض على عقار فافيبيرافير مرتين يوميا في اليوم الأول جرعة 1600، ثم 600 ملجم مرتين يوميا، إلى جانب حصول المريض على الزنك 50 ملجم يوميا، وأسيتيل سيستين 200 ملجم، ولاكتوفرين مرتين يوميا وفيتامين سي يوميا.

-الحالات المتوسطة إعطاء المصاب هيدروكسي كلوروكين أو إيفرمكتين للحالات المتوسطة، مع علاج الإيدز "لوبينافير/ريتونافير"، وكذلك رمديسفير للحالات ذات معدل الخطورة المرتفع.

أما بالنسبة للحالات الخطرة، سيأخذ المصاب عقار رمديسفير أو لوبينافير/ريتونافير، كما أضافت البلازما ضمن خطة العلاج قبل 12 يوما، وذلك لما حققته البلازما من نتائج إيجابية لدنيا وهي ما زالت تحت الاختبار أيضا .

وقالت وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.