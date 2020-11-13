سلطات ووهان تعثر على كورونا في لحوم بقر برازيلية

قالت السلطات الصحية المحلية في ووهان، حاضرة مقاطعة هوبي وسط الصين، اليوم الجمعة، إن ثلاث عينات من لحوم البقر المجمدة قد ثبت وجود فيروس كورونا الجديد فيها.

وجرى استيراد دفعة من المنتجات الموزعة في 1006 صناديق تزن 27 طنا، من البرازيل إلى الجمارك في مدينة تشينغداو شرقي الصين في 7 أغسطس، ووصلت إلى مستودع في ووهان في 17 أغسطس ولم تدخل السوق، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأغلقت السلطات المحلية هذه المنتجات ووضعتها في الحجر الصحي، قبل أن تجري اختبارات معملية على الموظفين المعنيين وتطهر المنطقة.

واعتبارا من الساعة 7 صباحا اليوم الجمعة، جرى اختبار 200 عينة بيئية تم جمعها من المستودع و112 موظفا يعملون هناك، حيث ظهرت النتيجة سلبية لكوفيد-19.

وفي وقت سابق، أمرت ووهان بفحص شامل لجميع المنتجات الغذائية المجمدة المستوردة في جميع أنحاء المدينة، بحسب ما نشرته وكالة "شينخوا".

قررت سلطات الجمارك الصينية تعليق استيراد منتجات 99 من مصنعي أغذية سلسلة التبريد من 20 دولة، بسبب فيروس كورونا الجديد.

وذكرت الإدارة العامة للجمارك الصينية، في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار اتخاذ إجراءات للحيلولة دون انتشار المرض من خلال هذه الواردات؛ إذ جاءت نتائج عينات من الحمض النووي من هذه الواردات إيجابية للفيروس.

وعززت سلطات الجمارك الصينية من إجراءاتها لمراقبة مخاطر الفيروس بالنسبة لهذه الأغذية، من خلال إجراء اختبارات على عينات من الحمض النووي؛ إذ فحصت السلطات مؤخرا 873475 عينة، ثبتت إصابة 13 منها بالفيروس.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 8 إصابات جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86307 حالات، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.