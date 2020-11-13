ممثل "الصحة العالمية" بتونس: الوضع الوبائي مقلق جدا

قال ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس إيف سوتيران، إن الوضع الوبائي في البلاد من جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد مقلق جدا؛ نظرًا للارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات والمرضى بالمستشفيات، وحالات الوفاة المسجلة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف إيف سوتيران، في تصريحات اليوم، على هامش تواجده ضمن وفد من وزارة الصحة في إطار إحياء اليوم العالمي لمرض السكري بولاية زغوان، أن الأمر يستدعي التزام كل الأطراف وخاصة المواطن للقيام بدوره في احترام الإجراءات كافة، التي تضمّنها البروتوكول الصحي العام.

وأفاد المسؤول الأممي بأن منظمة الصحة العالمية تسعى خلال هذه الفترة إلى تحسيس شركائها الدوليين بضرورة تقديم الدعم اللازم لتونس لتجاوز المرحلة الدقيقة التي تمر بها جراء الانتشار السريع لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن تونس استفادت من دعم المنظمة ببعض التجهيزات ذات العلاقة بهذا الوباء.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، مساء أمس، ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات من جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2151 حالة، بينما بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 76 ألفًا و106 حالات.