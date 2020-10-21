تأجيل المعرض الدولي للكتاب في تونس بسبب "كورونا"

أعلنت الهيئة المديرة للدورة 36 لمعرض تونس الدولي للكتاب، اليوم الأربعاء، تأجيل تنظيم فعاليات المعرض إلى ربيع 2021، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد في أجل قريب.

ويأتي تأجيل معرض تونس الدولي للكتاب، الذي كان من المقرر تنظيمه من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل؛ بسبب الأزمة الصحية الوبائية التي تعيشها البلاد جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، بحسب بيان صادر اليوم عن الهيئة المديرة للمعرض.

وأوضح القائمون على تنظيم المعرض أن قرار التأجيل جاء استنادًا إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من مخاطر هذه الجائحة وعملاً بتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة الوضع الوبائي بوزارة الصحة التونسية خلال اجتماعها بمديري المهرجانات والتظاهرات الثقافية يوم 5 أكتوبر الجاري.

ويعد هذا التأجيل الثاني لتنظيم فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب بسبب ارتفاع حالات العدوى وعدد الوفيات بفيروس كورونا وتعكر الوضع الصحي بالبلاد.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، في بيان أمس الثلاثاء، تسجيل 1723 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 44 ألفًا و450 مصابًا، كما سجلت 24 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 740 حالة.