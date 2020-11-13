في كل عناصر العمل.. 20 جائزة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

يقدم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي 20 جائزة، في دورته الخامسة في كل عناصر العمل المسرحي.

يمنح المهرجان في مسابقة العروض الكبرى جائزة سميحة أيوب لأفضل عرض متكامل، أما جائزة محمد صبحى فينالها أفضل مخرج، وجائزة حسن عطية لأفضل مؤلف، وجائزة مصطفي شعبان لأفضل ممثل، وجائزة أمل الدباس لأفضل ممثلة، وجائزة سامي عبد الحميد لأفضل سينوغرافيا، وجائزة تقدم من لجنة التحكيم الخاصة.

وفي محورالمونودراما تمنح جائزتين، الأولى: جائزة رئيس الهيئة الدولية للمسرح لأفضل عرض، والثانية: جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وبشأن مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية، يقدم المهرجان جائزة أفضل عرض وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وفي مسابقة جائزة المسرح الشبابي في التأليف المسرحي المعروفة باسم "جائزة أحمد سخسوخ "يقدم خلالها ثلاثة جوائز: أفضل نص مسرحي طويل، وأفضل نص مسرحي قصير، وأفضل نص مونودراما.

وفي مسابقة جائزة العمل: الأول للشباب جائزة المخرج عصام السيد تمنح ثلاث جوائز لأفضل مخرج شاب في ثلاث مراكز الأول والثاني والثالث.

جائزة أفضل شخصية مسرحية شابة لعام 2019 تمنح فيها جائزان الأولى لأفضل شخصية مسرحية عربية شابة، والثانية لأفضل شخصية مسرحية مصرية، وتمنح هاتان الجائزتان عبراستفتاء سري بين عدد من الشخصيات المسرحية المصرية والعربية لاختيار أفضل شخصية مسرحية شابة مصريًا وعربيًا، من خلال لجنة بأمانة سر الدكتورة عبير فوزي، حيث اختارت اللجنة المخرج المسرحي المصري "إسلام إمام" كأفضل شخصية مسرحية مصرية شابة والفنان اللبناني "قاسم إسطنبولي" كأفضل شخصية مسرحية عربية شابة عن العام 2019.

أما عن آخر الجوائز فهي جائزة أفضل شخصية مهنية في المهرجان، وهى جائزة تمنح لأفضل إداري أو فني أو أي شخص عمل بجد واجتهاد داخل لجان المهرجان بترشيح من اللجنة العليا للمهرجان واللجان التنفيذية، ومن حق لجنة التحكيم الاشتراك في الترشيح، وسيعلن عنها في حفل الختام.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتقام دورته الخامسة خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2020، باسم الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل وترأسه شرفيًا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويرأس اللجنة العليا الفنان محمد صبحي.