أحمد سعد ينشر صورا رفقة الحضري وشيكابالا

نشر الفنان أحمد سعد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "فيسبوك"، عدد من الصور تجمعه بنجمي الكره شيكابالا وعصام الحضري.

وعلّق "سعد": "من فرح بنت عصام الحضري بحضور صديقي العزيز شيكابالا".

وأحيا سعد، حفل خطوبة "شاهندة" ابنة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، الذي اقيم في إحدى المناطق على النيل أول أمس.

وأعلن "سعد" منذ أيام عن تعاونه مع الفنان هاني شاكر، في عمل فني جديد، ومن المُقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة القليلة المُقبلة.

ونشر أحمد سعد، عبر حسابه الشخصي له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تجمعه مع هاني شاكر، مُعلقًا عليها قائلًا: "انتظروني مع أمير الغناء العربي هاني شاكر في أقوي الأعمال الفنية.. قريبًا".

وكان المطرب أحمد سعد، قد أشاد مؤخرًا بالعرض المسرحي "صباحية مباركة"، والتي يلعب بطولتها علي ربيع وأوس أوس.

وكتب "سعد" على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، قائلًا "امبارح كنت في مسرحيه صباحية مباركة بصراحه ضحك موووووت، مسرحية خطيرة، أنا فخور بكل أبطال العرض، حقيقي انتو تشرفوا، على ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التونى، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاورى، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصر الدين، وآلاء على، ونيرة عارف، وصميدة، وهى من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وديكور دكتور محمود سامي".

وأعلن "سعد" أيضًا عن تعاقد فني وإداري مع تامر عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة "PMG"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وبموجب الاتفاق، يتولى تامر عبد المنعم إدارة النجم أحمد سعد، والإشراف على تنسيق وتنظيم حفلاته فى جميع دول العالم.