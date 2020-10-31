"أسرة الإسكندرية" ترجئ "نفقة" سمية الخشاب ضد أحمد سعد لـ30 نوفمبر

قررت محكمة الأسرة بسيدي جابر، في مجمع محاكم "محمد كريم"، شرق الإسكندرية، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد طليقها الفنان أحمد سعد، في قضية النفقة والعدة، إلى جلسة 30 نوفمبر، للاطلاع على المستندات التى قدمها الطرفان.

ورفضت المدعية، الفنانة سمية الخشاب، ومحامي المدعى عليه، الفنان أحمد سعد، خلال الجلسة السابقة، التصالح في الدعوى، وطالب الطرفان هيئة المحكمة باستكمال إجراءات نظر الدعوى، على أن يتقدم كل طرف بالمستندات التي تؤيد حجته.

وأقامت الفنانة سمية الخشاب دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالإسكندرية، مقيدة برقم 1939 لسنة 2019، أسرة سيدي جابر، تطالب فيها طليقها بالنفقة ومستحقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد، وتضررها مادياً ونفسياً، وقدمت إلى هيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد قيام المشكو فى حقه بضربها.