بحضور أحمد سعد.. احتفال مرشحي "مستقبل وطن" في الزاوية بالمولد النبوي

شهدت منطقة الزاوية الحمراء مؤتمرا حاشدا لمرشحي انتخابات مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أمين مسعود وعمر وطني، ومعهما النائب الحالي إيهاب العمدة، أمس، احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

واستمر الاحتفال بالمؤتمر نحو 10 ساعات من الساعة 12 ظهرا وحتى التاسعة مساءً، والذي برزت خلاله عدة مشاهد حازت إعجاب الحضور، خاصة حينما حمل النائب إيهاب العمدة المرشح أمين مسعود على أعناقه أمام الجميع ما جعل الكثيرين يصفقون ويهللون سعادة للتعاون الكبير بينهم.

وظهر الفنان أحمد سعد خلال المؤتمر ليحيي اليوم، والذي بدأه بأغنيته الشهيرة "بحبك يا صاحبي"، وسط هتافات من الحضور، وإظهار للمحبة والتقدير من قبل المرشحين لبعضهم.

وشارك في المؤتمر الكثير من السياسيين من مختلف الأطياف وكذلك الشباب والمرأة، والقساوسة والمشايخ في دائرة الزاوية الحمراء، وعدد كبير من محبي النواب الحاليين عمر وطني وإيهاب العمدة، وأيضًا المرشح وأمين مسعود.

ويتنافس "مسعود" و"وطني" على مقعدي النائب في دائرة الزاوية الحمراء، بينما يعاونهما مرشح القائمة "العمدة"، وذلك في الدائرة التي تشهد صراعا شرسا بين 15 مرشحًا، وهم الدكتور محمد الجندي، ووليد هلال عز الرجال، وأيمن فتحي، ومحمود أبو حية، ومحمد علي مسعود، وسيد عطية، وكمال فرنسيس القس، وعبدالعزيز عبدالحميد، وأيمن عبدالرحمن، ومحمد عزب، ومحمود مجدي، ومحمد الفار، وأحمد الهنداوي، وعمر وطني، وإيهاب العمدة.

واقتربت مرحلة الاقتراع فى الانتخابات وإدلاء الناخبين بأصواتهم في اللجان الانتخابية من أجل اختيار مرشحيهم في انتخابات مجلس النواب، والتي تتم على مرحلتين، بحيث انتهت مرحلتها الأولى التي ضمت 14 محافظة، فيما تبقت المرحلة الثانية التي تضم 6 محافظات من بينها القاهرة التي تحتوي على دائرة الزاوية الحمراء.

كما تبدأ أولى أيام الانتخابات للمرحلة الثانية خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر في الخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.