ابن ميار الببلاوي ينفي إصابتها بكورونا: "لو عندها مش هخبي"

نفى محمد، نجل الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، إصابة والدته بفيروس كورونا، بعد لشائعات نالت منها خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال محمد، عبر صفحة والدته على فيس بوك: "من فضلكم ماما معندهاش كورونا، ولو عندها مش هخبي".

وانهالت التعليقات من الجمهور بالشفاء العاجل، وعودتها مرة أخرى لعملها في أقرب وقت.

وقال محمد، في تصريح سابق لـ "الوطن"، إن والدته سافرت إلى أمريكا، لإجراء عملية تغيير دعامة بالقلب، مضيفاً أنها ما زالت محتجزة داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى إلى الآن، وطالب محبي والدته بالدعاء لها لتجاوز أزمتها الصحية بسلام.

وكان "محمد" أعلن منذ أيام، تعرض والدته لأزمة صحية استدعت احتجازها داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر حسابها على فيس بوك، قائلا: "أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي، ماما في أمريكا وتعبانة أوي، أسألكم الدعاء لها أرجوكم".

ودرست ميار الببلاوي، بكلية الآداب قسم الدراسات اليونانية، وبدأت حياتها الفنية كفتاة إعلانات، ثم انتقلت إلى السينما والتلفزيون والمسرح، ومن أبرز أعمالها في الدراما التليفزيونية "أبوحنيفة النعمان، أجنحة الشمس، رد قلبي، سور مجرى العيون، الناصر صلاح الدين، سعد وإخواته"، وغيرها من المسلسلات التي حققت نجاحاً كبيراً وقت عرضها.

وعلى صعيد السينما، شاركت في عدد من الأفلام، أبرزها "زوجتي والذئب، إنذار بالطاعة، ديسكو ديسكو، يا تحب يا تقب، دماء على الثوب الأبيض"، كما قدمت عدداً من المسرحيات، منها "عالم قطط، ليلة فل، بلاش كده".