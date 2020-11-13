برنامج رياضة جنسية.. تفاصيل سرقة رجل أعمال لبناني داخل منزله بأكتوبر

كشفت أجهزة الأمن في الجيزة تفاصيل سرقة رجل أعمال لبناني داخل منزله في أكتوبر، وتبين من تحريات المباحث التى أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المجني عليه اتفق مع صديقة له على ممارسة تمارين الرياضة الجنسية داخل شقته وخلال تلك الجلسة فوجئ بـ3 أفراد داخل شقته وقاموا بتصويره في أوضاع مخلة مع الفتاة لابتزازه ومساومته على مبالغ مالية.

وأفادت تحريات المباحث بحسب بلاغ رجل الأعمال اللبناني وهو صاحب شركة مستحضرات تجميل عمره 51 عاما، لبناني الجنسية، أنه كان يستضيف صديقته لممارسة رياضة الجنس وأثناء الممارسة فوجئ بـ3 أشخاص داخل غرفته وأحدهم يقوم بتصويره مع السيدة واستولوا منه على مبلغ مالي و2 هاتف محمول وجواز سفره.

وأوضحت التحريات أن صديقته هى المتهمة الرئيسية وأنها اتفقت مع صاحب شركة مواد غذائية تربطه تعاملات تجارية برجل الأعمال اللبناني على تنفيذ الجريمة انتقامًا منه لمساومته على مبالغ مالية.

وكشفت التحريات أن المتهمين 5 أفراد وهم صاحب شركة مواد غذائية عمره 32 عاما، وصاحب كافيه عمره 72 عاما وشقيق زوجة الأول، ومدرب جيم 30 عاما، وعامل 27 عاما، بالإضافة إلى المتهمة الرئيسية صديقة المجني عليه.

وبينت التحريات أن أحد المتهمين تربطه خلافات عمل سابقة بين مع اللبناني، فاتفق مع الفتاة التي تربطها علاقة صداقة مشتركة بينهما أن تتوجه لمنزله ويمارسوا الرياضة وتقوم بمغافلته وفتح باب الشقة للمتهمين الباقين الذين دخلوا واستغلوا انشغال المبلغ في الرياضة إياها وصوروه بقصد ابتزاز مستقبلا واستولوا على المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الواقعة وأرشدوا عن المسروقات.

أحال اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، المتهمين إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.