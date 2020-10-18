تفاصيل ضبط مطربة مغمورة تدير شبكة دعارة: ليسانس حقوق والساعة بألف جنيه

كشفت تحريات الأدارة العامة لمباحث الآداب، عن تفاصيل جديدة في واقعة القبض على شبكة دعارة مكونة من 4 فتيات وشاب بالقاهرة.

وتبين من التحريات أن قائد الشبكة، مطربة مغمورة بملهى ليلي شهير وسبق اتهامها في 5 قضايا آداب، مشيرة إلى أن المتهمة تبلغ من العمر 32 عاما حاصلة على ليسانس حقوق.

وأوضحت التحريات أن المتهمة بدأت العمل في الملاهي الليلية، منذ أن كانت تدرس بالجامعة، وألقي القبض عليها لممارسة الرذيلة في إحدى الشقق المفروشة بالجيزة منذ عدة سنوات.

وتبين من تحريات رجال الأمن، أن المتهمة استغلت عملها في الملاهي الليلة كمطربة وأنشأت شبكة لممارسة الدعارة مقابل الحصول على مبالغ مالية، كما أنشأت حسابات على مواقع السوشيال ميديا وتطبيق التيك توك، باسم مزيف.

وقررت النيابة العامة، حبس المتهمين الـ5، من بينهم المطربة ومدير أعمالها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ودلت تحريات الأجهزة الأمنية، أن المطربة استعانت بمدير أعمالها لمساعدتهم في التنقل من الشقق المفروشة، وأنها اتفقت مع باقي المتهمين المتهمين بتكوين شبكة دعارة واصطياد زبائنهم من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بمقابل 1000 جنيه في الساعة.

وأكد المتهمون في اعترافاتهم أنهم يقومون بإتمام المقابلة مع زبائنهم من خلال توفير المكان سواء في إحدى الشقق أو في السيارة المضبوطة، عندما يتعذر توفير شقة لممارسة الرذيلة.

وعن استخدام السيارة في ممارسة الرزيلة، اعترف أعضاء الشبكة، أن بعض الزبائن يرفضون الذهاب إلى شقق لا يعرفونها خشية أن تكون مشبوهة، مضيفين أن بعض الزبائن يوفرون المكان "الشقة".

وقال المتهمون في اعترافاتهم، إن مدير أعمال المطربة وهو المتهم الخامس في القضية ضمن أفراد الشبكة، حيث يقوم بتوصيلهم إلى الزبائن وانتظارهم في الشارع داخل السيارة حتى ينتهوا من ممارسة الرذيلة.

كانت معلومات وردت إلى إدارة حماية الآداب العامة بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام مجموعة من السيدات بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقيامهن بعرض أنفسهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب، نظير تحصلهن على مبالغ مالية.

وجرى تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديدهن، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهن، وتبين أنهن 4 سيدات وبصحبتهن مدير أعمال المطربة في ملهى ليلي شهير وذلك حال استقلالهن السيارة بصحبته بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهم 4 هواتف محمول- مبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالترويج للأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية دون تمييز، واستغلال السيارة المضبوطة في تسهيل تحركاتهم، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.