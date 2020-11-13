قائمة المخالطين لصلاح بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا

أثار اتحاد الكرة الجدل حول إصابة محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بفيروس كورونا، بعد وصوله إلى القاهرة منذ 4 أيام لدخوله في معسكر المنتخب المصري في مبارتي منتخب توجو، قام خلالهم بحضور فرح شقيقه الأصغر، "نصر صلاح"، وأيضا حضور حفل تكريمه من قبل اتحاد الكورة كأحد أكثر الأشخاص الملهمين، وخالط صلاح العديد من النجوم الرياضية والكوادر الإعلامية.

وفيما يلي نرصد قائمة بالمخالطين لصلاح:

1- محمود الخطيب:

حضر الخطيب حفل تكريم صلاح من قبل إتحاد الكرة في إحدى فنادق التجمع الخامس، وأشاد نجم ليفربول بلاعب الأهلي، حيث كان يقتدي به منذ صغره.

2- وزير الرياضة أشرف صبحي:

الذى احتفى بالإنجازات الذى حققها محمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، ولايزال يحققها محمد صلاح مع فريقه الإنجليزى خلال الفترة السابقة وتحطيم العديد من الأرقام القياسية فى الدورى الإنجليزى.

3- رئيس إتحاد كرة القدم المصري عمرو الجنايني:

الذي صرح أن صلاح صار بحق اللاعب التاريخي الكرة المصرية بعدما تغني به العالم وأصبح قدوة للشباب والنشء من مختلف دول العالم.

4- الإعلامي إبراهيم عبد الجواد:

هو مقدم الحفل الذي أقامه اتحاد الكرة، وكان على تواصل مباشر مع صلاح دون إرتداء الكمامة أثناء حواره معه.

5- الإعلامي أحمد المسلماني:

حضر المسلماني حفل زواج شقيق صلاح منذ 3 أيام، والتقط معه عدد من الصور الشخصية والتذكارية.

6- محمود ترزيجيه:

يعد ترزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر، من اللاعيبين القلائل اللذين حضروا حفل زفاف شقيق نجم ليفربول، وتعامل مع صلاح بطريقة مباشرة، مما جعله من المخالطين المحتمل إصابتهم بكورونا.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن إعادة أخذ مسحة اللاعب محمد صلاح لتأكد من النتيجة، مشددًا على أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التأكد من مسحة اللاعب.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن حالة اللاعب مطمئنة ولا داعي لإثارة القلق والسير وراء الشائعات، مؤكدا أن النتيجة لم تظهر بعد لإثارة الخوف والهلع على اللاعب.

وكان اتحاد كرة القدم قال عبر حسابه الشخصي، إن المسحة الطبية التي أجريت لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أظهرت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض.

وخضع نجمنا الدولي للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا، مع ناديه الإنجليزي.

وجرى عزل محمد صلاح، داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين له، وسيخضع لاعب ليفربول، لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

أكدت معامل وزارة الصحة، إيجابية مسحة ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو، التي أجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا.

ومن المقرر أن تجرى مسحة أخرى للاعبين الثلاثة، لتحديد موقفهم من المشاركة.

وفي المقابل، حذف اتحاد الكرة، البيان الذي جرى إصداره بشأن إصابة محمد صلاح.