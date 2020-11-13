عاجل.. مصادر: حالة صلاح مطمئنة ولا تستدعى عزله بمستشفى

قالت مصادر طبية، إن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، مجرد "حامل" لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، حتى الآن، وأنه لم تظهر عليه أي أعراض جراء الإصابة بالفيروس.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن إصابة صلاح، بسيطة ومطمئنة، وأنه بمجرد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة من المتوقع أن يُشفى من الفيروس خلال فترة زمنية لا تجاوز أسبوعين، موضحة أن حالته لا تحتاج لعزل بالمستشفى.

وأوضحت أن إيجابية الإصابة بالفيروس لدى تحليل الـ"PCR"، لا يعني أن الحالة خطرة؛ حيث إن أكثر من 80% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، سواء داخل مصر أو العالم، لا يحتاجون الدخول للمستشفيات، ولكن لـ"العزل والرعاية" فقط، حتى يتماثلون للشفاء تماماً.

وطمأنت المصادر محبي صلاح، بأن عدم ظهور أعراض عليه يعني أن "حالته بسيطة".

كان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن أن المسحة الطبية التي أجريت لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أثبتت إصابة محمد صلاح، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، وأنه لا يعاني من أي أعراض.

وقال اتحاد الكرة، في بيان صادر عنه منذ قليل، إن المسحة الطبية التي أجريت لباقي أعضاء البعثة جاءت نتائجها "سلبية".

وتابع: "وخضع نجمنا الدولي للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا، مع ناديه الإنجليزي ليفربول، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين".

وواصل: "ويخضع نجمنا إلى مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة".