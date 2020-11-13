عاجل.. مستشار "الصحة العالمية": محمد صلاح يخضع لعزل منزلي لمدة 10 أيام

قال الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية، إن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، لم تظهر عليه أعراض فيروس كورونا، لأن معظم الرياضيين لا تظهر عليهم الأعراض ويجري اكتشاف إصابتهم بالفيروس من خلال المسحة التي تجرى لهم قبل المباريات.

وتابع "عصمت" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، بأن حالة محمد صلاح ليست خطيرة ولا تستدعي دخول المستشفى، لأن مناعته قوية، ومعظم اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة بالفيروس خضعوا للبروتوكول العلاجي بالمنزل، والتزموا بالإرشادات الخاصة وتعافوا.

وأضاف مستشار منظمة الصحة العالمية:" محمد صلاح سيخضع للعزل المنزلي لمدة 10 أيام، وحالته الصحية جيدة ولا داعي للخوف"، لافتا إلى أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لايعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولي للبروتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا، مع ناديه الإنجليزي.