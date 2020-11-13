استمرار تبطين الترع ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي في كفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال تبطين الترع ضمن المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحفاظ على المياه وترشيد الفاقد منها، وجرى صب ٢٥ مترا بترعة الجانبية ٢ اليمنى للزاوية بالإضافة لبناء ٤٠ مترا طوب أحجار، وصب ٣٥ مترا بترعة الجانبية ١ اليسرى للزاوية، بالإضافة لبناء ٣٥ مترا أحجار و١٠٠ متر بترعة سيدي يوسف، وبناء ٣٥ متر أحجار بترعة المشارقة.

وذكرت محافظة كفر الشيخ، في بيان لها، اليوم، استمرار أعمال تبطين الترع للحفاظ على أعمال الطرق والمياه وتحسين البيئة، تنفيذاً لتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.

وأضافت أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيرة إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وأوضحت المحافظة في بيانها، أنه جاري العمل بتأهيل بترعة الجنابية الأولى اليسرى لترعة الزاوية بزمام هندسة ري كفر الشيخ بطول كيلو و350 متر، بتكلفة 4 ملايين جنيه، وتبطين الواصلة للملاحة طريق الحامول الرياض، وترعة الحلافي بكوبري الزاوية، وجاري تأهيل ترعة المربط بهندسة ري سيدي غازي، كما بدأت أعمال الحفر على المناسيب المطلوبة تمهيدا لوضع التربة الزلطية ثم وضع طبقة الخرسانة المسلحة، مؤكداً سيتم البدء في أعمال الحفر والتبطين لكل الترع بمجرد ورود الدراسات وطريقة التصميم من المعاهد البحثية.

وتابعت المحافظة، أنه جار ترسية عمليات الجنابية الثانية اليمنى للزاوية بهندسة ري كفر الشيخ، والضبعة وفروعها بهندسة ري الرياض، والمشارقة بهندسة ري سيدى سالم، والزرافة بهندسة ري سيدى سالم، علاوة على 4 عمليات لترعة سيدي يوسف بهندسة ري مطوبس،وفي الوقت نفسه، جار طرح تبطين ترعة حنس وشباس عمير بهندسة ري قلين، وترعة محيط بلشاشة الغربي بهندسة ري قلين، بالإضافة إلى أنه يتم حاليا إعداد دراسات فنية وتصميمية لتبطين 200 كم طولي من الترع بدائرة المحافظة.