محافظ كفر الشيخ يحذر من غلق سوق الخميس لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية بالمرحلة الأولى من طريق "كفر الشيخ، دسوق" المزدوج الجديد، اليوم الخميس، بتكلفة مليار و26 مليون جنيه، وتابع الأعمال الجارية بالكباري على الطريق الذي سيتم افتتاح المرحلة الأولى منه في شهر يونيو المقبل .

كما تفقد المحافظ، سوق الخميس، معلنًا عدم رضاه من عدم الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أنه سيصدر قراراً بوقف السوق، حال عدم اتباع الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على الاهتمام بالنظافة، مؤكداً أن مستوى النظافة بحي غرب ليست على المستوى المطلوب، وتفقد أعمال التمهيد والرصف وإنشاء محاور جديدة غرب وشرق المدينة، لإنشاء مناطق عمرانية جديدة، إضافة لتخفيف الضغط عن وسط العاصمة.

وفي سياق مختلف، أعلن المحافظ، أن مد فترة التصالح على مخلفات البناء شهراً، منحت المواطنين فرصة للتصالح، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهاً، أوتخفيض الرسوم بمدن كفر الشيخ إلى 40٪ التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية، ما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية "محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظاً على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ 25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 95 ألف و 740 طلب تصالح،مؤكداً أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.