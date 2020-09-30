محافظ كفر الشيخ: تبطين الترع يقلل فاقد المياه

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تشهد أعمال تبطين الترع للحفاظ على أعمال الطرق والمياه وتحسين البيئة، وذلك تنفيذاً لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تبطين الترع تحمي جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذي يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشددا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ، أنه جارٍ العمل بتأهيل بترعة الجنابية الأولى اليسرى لترعة الزاوية بزمام هندسة ري كفر الشيخ بطول كيلو و350 متر، بتكلفة 4 ملايين جنيه، وجارٍ تبطين الواصلة للملاحة طريق الحامول الرياض، وترعة الحلافي بكوبري الزاوية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه جارٍ تأهيل ترعة المربط بهندسة ري سيدي غازي، وبدأت أعمال الحفر والأرنكة على المناسيب المطلوبة تمهيدا لوضع التربة الزلطية ثم وضع طبقة الخرسانة المسلحة، مؤكدا سيتم البدء في أعمال الحفر والتبطين لكل الترع بمجرد ورود الدراسات وطريقة التصميم من المعاهد البحثية.

وأشار نور الدين، إلى أنه جار ترسية عمليات الجنابية الثانية اليمنى للزاوية بهندسة ري كفر الشيخ، والضبعة وفروعها بهندسة ري الرياض، والمشارقة بهندسة ري سيدي سالم، والزرافة بهندسة ري سيدي سالم، علاوة على 4 عمليات لترعة سيدي يوسف بهندسة ري مطوبس، وفي الوقت نفسه، جار طرح تبطين ترعة حنس وشباس عمير بهندسة ري قلين، وترعة محيط بلشاشة الغربي بهندسة ري قلين، بالإضافة إلى أنه يتم حاليا إعداد دراسات فنية وتصميمية لتبطين 200 كم طولي من الترع بدائرة المحافظة.