اتفاق إسرائيل واليونان وقبرص على التعاون الدفاعي في ظل استفزازات تركيا

اتفقت إسرائيل واليونان وقبرص على تعزيز التعاون الدفاعي، على خلفية مواصلة تركيا أعمال التنقيب في المياه المتنازع عليها شرق المتوسط.

وأُعلن عن الاتفاق في أعقاب اجتماع ثلاثي عقد أمس الخميس في نيقوسيا بين وزراء الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس والإسرائيلي بيني جانتس والقبرصي خارالامبوس بيتريديس، حيث بحثوا التعاون في التدريبات وتبادل المعلومات وتأمين الملاحة البحرية بالإضافة إلى الأمن السيبراني، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأعرب بانايوتوبولوس، أثناء مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع، عن "إدانة حكومة أثينا للأنشطة التركية أحادية الجانب" في المناطق البحرية التي تعتبرها اليونان وقبرص تابعة لجرفهما القاري، واصفا إياها بأنها "تصرفات غير قانونية واستفزازية وانتهاك صارخ للقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار".

واتهم وزير الدفاع اليوناني تركيا بـ"تقويض السلام والاستقرار في منطقة شرق المتوسط"، مضيفا: هدفنا المشترك هو تطبيق تعاون استراتيجي طويل الأمد ووثيق وجوهري يعتمد على مبادئ حسن الجوار مع كافة مناطق إقليمنا".

من جانبه، أعلن جانتس عن التوصل إلى اتفاق على "تطوير تعاون صناعي واسع النطاق ما سيعزز القدرات الدفاعية وسيخلف آلاف الوظائف الجديدة في الدول الثلاث".

ومن المقرر أن يعقد اجتماع جديد بين الوزراء الثلاث في العام المقبل.