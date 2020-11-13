سامو زين لمحمد صلاح: أسأل الله العلي العظيم أن يشفيك

دعا الفنان السوري سامو زين لـ لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح، بالشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وغرد سامو عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر قائلا: "نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل إن شاء الله، أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء عاجلا غير آجل وأن يمن عليه بالصحة والعافية".

وكان كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن إعادة أخذ مسحة اللاعب محمد صلاح للتأكد من النتيجة، مشددًا على أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التأكد من مسحة اللاعب.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن حالة اللاعب مطمئنة ولا داعي لإثارة القلق والسير وراء الشائعات، مؤكدًا أن النتيجة لم تظهر بعد لإثارة الخوف والهلع على اللاعب.

وكان اتحاد كرة القدم قال عبر حسابه الشخصي، إن المسحة الطبية التي أجريت لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أظهرت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

وكان قد أفاد بيان لاتحاد كرة القدم، بأن المسحة الطبية التي أجريت للاعبي منتخبنا الوطني الأول، أظهرت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

وبعدها بدقائق حذف اتحاد الكرة البيان، بالتزامن مع إعلان مصدر بوزارة الصحة عن عدم ظهور نتيجة مسحة "صلاح" حتى الآن، ما يعني عدم تأكد إصابته بكورونا.

ومنذ قليل، كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن نتيجة المسحة الثانية لمحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، التي جاءت إيجابية.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن اللاعب سيتم عزله لمدة 10 أيام، وسيخضع للبروتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا.

وأضاف المصدر أن اللاعب حالته الصحية جيدة وأن محمد صلاح حالته بسيطة ولا يحتاج لدخول المستشفى، وأنه يحتاج فقط للعزل.