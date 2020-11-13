نجوم الفن يدعمون محمد صلاح بعد نبأ إصابته بكورونا "صور"

فور انتشار خبر إصابة اللاعب المصري في صفوف نادي ليفربول والمنتخب الوطني محمد صلاح بفيروس كورونا، حرص عدد من الفنانين على دعم "صلاح" والدعاء له.

وكان من ضمن الداعمين الفنان مصطفى درويش الذي نشر عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك" صورة لـ"صلاح" معلقًا: "ألف ألف سلامة عليك يا صلاح يا حبيبي، بإذن الله هتقوم بالسلامة والعالم كله بيدعيلك".

كما دعم المطرب محمد شاهين اللاعب عبر "فيسبوك" قائلا: "ادعوا لمحمد صلاح بالشفاء العاجل ربنا يعافيه ويبعد عنه العين الوحشة".

ومن جانبها حرصت المطربة مروة ناجي على تمني شفاء "صلاح" عبر حسابها الخاص بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، معلقة: "نتمنى الشفاء العاجل للأسطورة والعودة سريعًا بعد الإصابة بفيروس كورونا".

وكان كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن إعادة أخذ مسحة اللاعب محمد صلاح للتأكد من النتيجة، مشددًا على أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التأكد من مسحة اللاعب.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن حالة اللاعب مطمئنة ولا داعي لإثارة القلق والسير وراء الشائعات، مؤكدًا أن النتيجة لم تظهر بعد لإثارة الخوف والهلع على اللاعب.

وكان اتحاد كرة القدم قال عبر حسابه الشخصي، إن المسحة الطبية التي أجريت لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أظهرت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.