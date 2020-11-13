مصدر: يجوز التصالح على شقة واحدة ومالك العقار هو المسؤول جنائيا

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أنه طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة – اتحاد شاغلين..) تقديم طلب التصالح على الوحدات السكنية المخالفة أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقًا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلي من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية، وفقًا لمحضر المخالفة المحرر ضده.

ضوابط اللائحة التنفيذية

وأشار المصدر، إلى أن اللائحة التنفيذية نصت على بعض الضوابط في هذا الشأن، على النحو التالي:

- يجوز تقديم طلب التصالح عن كامل المبنى المخالف أو جزء منه.

- يُقدم طلب إلى الجهة الإدارية من أي من ذوي الشأن سواء كان المخالف المحرر باسمه المحاضر "مالك العقار"، أو الساكن الذي يقطن بأيٍ من وحدات العقار المخالف أو مجموعة من سكان العقار.

- مالك العقار المخالف هو المسؤول جنائيًا عن مخالفاته، ولا يحول تقديم طلب التصالح من أحد السكان عن جزء من العقار المخالف دون تعقبه ومحاسبته عن مخالفاته.

شروط وطرق تركيب العدادات الكودية للعشوائيات

- يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية.

- يجب ألا يكون على حرم الطريق.

- ألا تكون الأرض ملكًا للدولة.

- ألا تكون مخالفة لشروط الطيران المدني أو للمسافات الآمنة.

- حددت الضوابط الجديدة ضم المباني الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائي لها.

- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.

- عقد ملكية العقار توقيع مقدم الطلب على إقرار بأن العداد لا يعتبر سندًا قانونيًا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط.

- سداد قيمة العداد الأحادي للوحدات السكنية والتي تبلغ 1542 جنيه بالمناطق الأكثر احتياجًا.

- سداد قيمة المقايسة للعداد الأحادي.

- سداد قيمة العداد الأحادي على قيمة المقايسة.

- سداد قيمة العداد الثلاثي بالإضافة إلى قيمة المقايسة.

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التي تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يترتب على ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.