عاجل.. محمد صلاح لوزير الرياضة: "أنا بخير.. وفي انتظار المسحة الثانية"

قالت مصادر في وزارة الشباب والرياضة إن حالة اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر الأول ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي "جيدة"، وأنه في انتظار المسحة الثانية بعد شكوك إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وكشفت المصادر، لـ"الوطن"، تفاصيل المكالمة التي دارت بين وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ومحمد صلاح اليوم، موضحة أن "صلاح" أخبر الوزير أن حالته الصحية جيدة للغاية، وأنه في انتظار نتيجة المسحة.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير حالته الصحية جيدة ولا يعاني من أي شيء إلا أنه خالط صلاح خلال احتفال اتحاد الكرة لتكريم محمد صلاح الأربعاء الماضي.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن إعادة أخذ مسحة اللاعب محمد صلاح لتأكد من النتيجة فحتى هذه اللحظة لم يتم التأكد من مسحة اللاعب.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن اللاعب حالته مطمئنة ولا داعي لإثارة القلق والسير وراء الشائعات، مؤكدا أن النتيجة لم تظهر بعد لإثارة الخوف والهلع على اللاعب.

وكان اتحاد كرة القدم قال عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المسحة الطبية التي أجريت لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أظهرت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

وبعد ذلك بدقائق قام الاتحاد بحذف البوست وقال "معامل وزارة الصحة أشارت إلى ايجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي اجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا.. ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة".

وأكد مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان، لـ"الوطن"، إعادة المسحة التي أجريت على اللاعب الدولي محمد صلاح لتأكد من إصابته بفيروس كورونا من عدمه.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك لاعبين بالإضافة لمحمد صلاح وهم من فريق توجو.