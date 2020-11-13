بالجرعات.. البروتوكول العلاجي للاعب محمد صلاح حال تأكد إصابته بكورونا

أفاد بيان لاتحاد كرة القدم، أن المسحة الطبية التي أجريت للعبي منتخبنا الوطني الأول، أظهرت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

وبعدها بدقائق حذف اتحاد الكرة البيان، بالتزامن مع إعلان مصدر بوزارة الصحة عن عدم ظهور نتيجة مسحة "صلاح" حتى الآن، ما يعني عدم تأكد إصابته بكورونا.

وتزامنا مع ذلك يستعرض "الوطن" البروتكول العلاجي الذي سيخضع له اللاعب محمد صلاح في حال تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

- سيحصل اللاعب على عقار هيدروكسي كلوروكين بمقدار جرعة 400 ملجم مرتين في اليوم الأول.

- سيحصل اللاعب على جرعة 200 ملجم مرتين لمدة 6 أيام.

- سيحصل على عقار إيفرمكتين، أو عقار فافيبيرافير مرتين يوميا في اليوم الأول جرعة 1600، ثم 600 ملجم مرتين يوميا، إلى جانب حصوله على الزنك 50 ملجم يوميا، وأسيتيل سيستين 200 ملجم، ولاكتوفرين مرتين يوميا وفيتامين سي يوميا.

- سيتم العزل المنزلي للاعب في غرفة خاصة، وسيتم شرح البروتكول العلاجي له وطرق العلاج وكيفية قياس درجة حرارته.

وأوضحت وزارة الصحة مواصفات المنزل الذي يتم عزل المريض فيه، وقالت يجب أن يضم غرفة مستقلة ذات تهوية طبيعية جيدة وأن يكون للمريض حمام خاص، ولو حمام مشترك يجب أن تكون غرفة المريض الأقرب للحمام، ويجب على المريض ارتداء كمامة أثناء الخروج من الغرفة وتطهير الحمام بعد خروج المريض في كل مرة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يجب تواجد شخص واحد من الأصحاء غير مسن مسؤول عن تقديم الأكل للمريض أو المستلزمات الشخصية التي يحتاج إليها، ولا يجب أن يدخل الغرفة، وإذا اضطر لذلك عليه أن يدخل الغرفة وهو يرتدي كمامة وماسك ويغسل يديه بعد الخروج، كما يجب أن يكون لكل شخص أدوات شخصية، وللمريض أدوات خاصة به، بجانب منع الزيارات.

وتتم متابعة المصاب بفيروس كورونا المستجد، خلال فترة العزل المنزلي، من خلال كارت منزلي المدون به الحالة الصحية للمصاب، والتاريخ الزمني للإصابة، وخطة العلاج، وموعد إجراء المسحات، والإرشادات الوقائية للمريض والمخالطين به.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف