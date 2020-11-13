النمسا تقرر وضع سوار إلكتروني بأقدام المشتبه بهم في قضايا الإرهاب

أكد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، أنه تم البدء في فرض سوار الكاحل الإلكتروني على المشتبه بهم في قضايا الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يخلق تدابير جديدة لحماية المواطنين بشكل كامل وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.

وقال الوزير النمساوي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إنه تم أمس بنجاح نشر القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب (كوبرا) في جميع أنحاء البلاد تحسبا لوقوع هجمات إرهابية جديدة.

وأشار إلى أنه تم التحقيق مع 21 مشتبهاً به في هجوم فيينا وعشرة منهم رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، لافتا إلى أنه يجري فحص أكثر من 20 ألف مقطع فيديو للحادث وتقييمها بدقة كما تجري تحقيقات مكثفة فيما يتعلق بالمشاركين المحتملين أو المعاونين، وأكد أنه تم حتى الآن إجراء أكثر من 60 مقابلة مع الشهود وأكثر من 20 عملية تفتيش للمنازل فيما يتعلق بالجريمة.